Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Sci
SCI ALPINO

Coppa del Mondo: Emma Aicher si aggiudica la discesa di St. Moritz, primo podio stagionale per Sofia Goggia

La tedesca si è imposta con ventiquattro centesimi sull'americana Vonn e ventinove sulla bergamasca. Sofia: "Bene, ma voglio vincere"

di Marco Cangelli
13 Dic 2025 - 12:38

Dopo aver celebrato la vittoria di Lindsey Vonn, la Coppa del Mondo di sci alpino passa il testimone a una giovane come Emma Aicher. La 22enne tedesca si è imposta nella seconda discesa di St. Moritz raccogliendo idealmente l'eredità dalla fuoriclasse americana, seconda a ventiquattro centesimi. Primo podio stagionale e qualche rammarico per Sofia Goggia che deve accontentarsi del terzo posto a ventinove centesimi nonostante una prova coraggiosa. 

Imbattibile Aicher che ha ribaltato la situazione rispetto alla prima discesa e ha realizzato di fatto la prova perfetta. La giovane tedesca non ha soltanto guadagnato nella parte di scorrimento che a lei si addice, ma ha soprattutto pennellato le curve principali rimanendo alta nella traversa ed evitando di dove fare correzioni. Quell'aspetto è diventato decisivo al fine del risultato presentandosi davanti in vista dell'arrivo e tagliando il traguardo in 1'30"50. 

Ancora una volta in grande forma Lindsey Vonn che ha però avuto qualche incertezza in più rispetto al giorno precedente, ma riuscendo comunque ad allungare in classifica di specialità. La 41enne americana ha faticato ancora una volta all'uscita del cancelletto, ma non appena è entrata nella parte più tecnica, ha sfoderato tutta la propria classe ritrovandosi su uno sci all'atterraggio. La statunitense ha recuperato, ma non è stata precisissima sulla traversa fermandosi così a ventiquattro centesimi da Aicher. 

Gara all'arrembaggio per Sofia Goggia che ha mostrato subito un atteggiamento diverso rispetto al giorno precedente nel tratto di scorrimento dove ha preso velocità mettendosi in posizione a uovo. La 33enne di Astino ha però rischiato il tutto per tutto entrando nella parte più tecnica dove ha subito alcuni sbilanciamenti complice le difficoltà a tenere lo sci esterno aderente al terreno. Per questo motivo la finanziera orobica è andata larga sulla traversa, non perdendo però terreno e riuscendosi a presentare rapida sul salto finale e concludendo così con ventinove centesimi da Aicher.

Ottima prova per Laura Pirovano che, dopo aver patito ancora una volta il tratto alto, ha guadagnato velocità nella parte centrale passando davanti alle avversarie. La 28enne trentina però ha rischiato nella traversa dove ha faticato a rimanere agganciata al terreno, gestendo però le ondulazioni e riuscendo a guadagnare qualcosa nuovamente in vista dei salti finali. L'azzurra ha così concluso in sesta posizione a settantasei centesimi dalla leader. 

SOFIA GOGGIA: "BELLO IL PODIO CON VONN, MA VOGLIAMO VINCERE"
“Sono contenta per come ho sciato e per l’atteggiamento, avevo più confidenza nelle gambe. Peccato per la lunga curva verso destra nel finale, sono entrata veloce ma non sono riuscita ad invertire bene. Mi sono ritrovata bassissima: sono comunque soddisfatta della prestazione e del podio. Mi fa piacere essere così migliorata: è stata una prova solida. La gara di ieri mi è servita anche per ritrovare fiducia dopo diverse settimane in cui non mi allenavo in discesa. Negli ultimi due mesi in pratica ho potuto fare solo gigante, viste che le condizioni in Nord America non consentivano di fare training in discesa. E’ una specialità che richiede molto e ogni giro che ho fatto qui e che farò nelle prossime giornate mi consentirà di costruire la mia sciata al top anche in questa disciplina Qui a St. Moritz ho avuto la possibilità di fare una bella prova mercoledì, giovedì ho preferito non spingere viste le condizioni. Tra ieri e oggi si sono già visti miglioramenti: serviva rodaggio”, ha detto Goggia: Sul podio diviso con Lindsey Vonn: “E’ sempre bello vedere in gara Lindsey Vonn: una campionessa del genere aiuta tutti noi ad alzare l’asticella, è uno stimolo in più. L’anno scorso ad ottobre si vociferava del rientro di Lindsey, l’ho chiamata e le ho detto che sarebbe stato un sogno tornare sul podio insieme. Mi ha detto di tenercelo come obiettivo e oggi ci siamo arrivate. E’ bello essere sul podio insieme, ma entrambe vogliamo vincere”.

aicher
goggia
discesa
st. moritz

Ultimi video

01:44
Sul Tonale per Elly

Sul Tonale per Elly

01:25
DICH PANZERI SU BASSINO DICH

Il dottor Panzeri sull'intervento di Marta Bassino: "Olimpiadi? Molto difficile"

02:33
DICH BRIGNONE PER SITO 3/8 DICH

Brignone: "Quanto tempo per il rientro? Non lo so e non lo sanno i medici"

01:18
DICH PROF PANZERI PRESIDENTE COMMISSIONE MEDICA FISI DICH

Panzeri: "Artroscopia a Brignone per velocizzare il recupero che sta andando bene"

05:58
DICH BRIGNONE FORO ITALICO DICH

Brignone: "Recupero, ma è tosta. Ecco cosa ho detto a Sinner"

01:15
Supergrostè, che show

Supergrostè, che show

01:58
Verso Milano Cortina 2026

Verso Milano Cortina 2026

01:17
DICH PARIS PER SITO 14/4 DICH

Paris: “L’esperienza la mia arma in più”

01:15
DICH MALAGO' SU INFORTUNIO BRIGNONE DICH

Malagò: "Federica è un fenomeno, ci aspettiamo un'altra reazione di classe"

01:14
DICH PANZERI POST OPERAZIONE BRIGNONE DICH

Brignone, parla il chirurgo: "Operazione riuscita, ora vedremo di settimana in settimana"

00:42
DICH ANDREA FACCHINETTI SU BRIGNONE DICH

"L'umore resta alto, Brignone è una tigre e si sa"

02:44
DICH PANZERI SU BRIGNONE DICH

Il medico: "Brignone è forte anche se non possiamo dare tempi di recupero"

03:01
MCH FEDERICA BRIGNONE MADONNINA MILANO MCH

Brignone arriva a Milano per operarsi

00:11
MCH BRIGNONE solo caduta MCH

Federica Brignone, le immagini della caduta ai Campionati Italiani

00:32
MCH SOCCORSI BRIGNONE 3/4 MCH

Brignone cade e si fa male: arrivano subito i soccorsi

01:44
Sul Tonale per Elly

Sul Tonale per Elly

I più visti di sci

Paura Gisin, schianto contro le reti di sicurezza a oltre 100 km/h: è in ospedale

Coppa del Mondo: Vonn vince la discesa di St. Moritz, Goggia fuori dal podio

Milano-Cortina 2026, Brignone ci sarà: portabandiera con Mosaner, Pellegrino e Fontana

Milano-Cortina 2026, la conferma di Buonfiglio: "Brignone sarà in gara"

Paura per Gisin: brutta caduta a St. Moritz

Da Brignone a Mosaner, ecco chi sono i portabandiera dell'Italia a Milano-Cortina 2026

Notizie del giorno
Vedi tutti
12:47
Atletica, il thailandese Boonson primo uomo nella storia sotto i 10" nei 100 metri a dicembre
12:38
Coppa del Mondo: Aicher vince la discesa di St. Moritz, Goggia torna sul podio
12:36
Sci, CdM: Vinatzer sesto nella prima manche del gigante in Val d'Isere
12:35
Allegri sfida il Sassuolo con l'attacco in emergenza: alle 14 le parole in conferenza
12:26
Auto di lusso: il mercato USA varrà 215 miliardi entro il 2035