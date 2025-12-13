Atletica, il thailandese Boonson primo uomo nella storia sotto i 10" nei 100 metri a dicembre

Il 19enne thailandese Puripol Boonson, medaglia d’argento ai mondiali under 20 di Lima 2024 sui 100 metri e semifinalista sulla stessa distanza ai recenti Mondiali assoluti di Tokyo, ha stabilito il record nazionale e il primato asiatico under 20 sui 100 metri grazie a un eccellente 9”94 corso nella batteria dei Giochi del Sud Est Asiatico a Bangkok. Il giovanissimo velocista, che ha confermato poche ore dopo l'ottima prestazione vincendo la finale con il tempo di 10”00 ma con vento contrario di -0.5 m/s, diventa così il primo uomo nella storia dell'atletica assoluta a correre un 100 metri sotto la soglia dell'eccellenza dei 10 secondi netti a dicembre, mese in cui ovviamente si disputano poche gare in pista, ma rimane in ogni caso un interessante dato statistico oltre che naturalmente proiettare ancor di più l'atleta verso un futuro roseo nell'ambito della velocità.