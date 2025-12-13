Logo SportMediaset

Sci, CdM: Vinatzer sesto nella prima manche del gigante in Val d'Isere

13 Dic 2025 - 12:36

L'austriaco Stefan Brennsteiner, in 1.01.15, è al comando dopo la prima manche del ripido e complicato slalom gigante di Val d'Isere sulla pista olimpica Face de Bellevarde. Dietro di lui i norvegesi Henrik Kristoffersen e Timon Haugan. Lo svizzero Marco Odermatt, leader di coppa e vincitore delle ultime quattro edizioni della gara, ha il quarto tempo. Buona prova, dopo il secondo posto di Beaver Creek, dell'azzurro Alex Vinatzer, sesto in 1.01.88. Poco più indietro il trentino Luca De Aliprandini al momento 12/o ed ancora turbato per il recente infortunio a St.Moritz della sua fidanzata, la campionessa svizzera Michelle Gisin. Per l'Italia - con fondo duro ma non ghiacciato, forti cambi di pendenza e di ritmo, dossi e una pista al sole unicamente nella parte alta e centrale - ci sono in classifica anche Giovanni Borsotti e Filippo Della Vite.

