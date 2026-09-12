Liga, il Real Madrid è una sentenza al Bernabeu: schiantato il Rayo Vallecano, Mourinho in vetta

Il Real domina il primo tempo del derby al Bernabeu e passa in vantaggio dopo appena 14’ grazie a Kylian Mbappé su rigore. Passano appena tre minuti, e i Blancos trovano il raddoppio con Carreras, servito in area da Mbappé su un’azione nata da un grave errore in impostazione della difesa avversaria. La squadra di Mourinho dilaga al 35’ con Bellingham (assist di Vinicius) che, al limite dell’area lascia partire un destro secco su cui Audero non può nulla. Grande prima frazione del Real Madrid, che chiude subito la partita e si riscatta dopo la sconfitta contro il Betis della scorsa giornata.



Nella ripresa i Blancos calano di ritmo e concentrazione, e Camello accorcia le distanze su un errore in costruzione di Vinicius, che si fa anticipare prima che la palla finisca all’attaccante avversario. Dopo il gol subito, il Real si copre, lasciando il possesso agli avversari, che si presentano più volte dalle parti della porta di Courtois, senza però mai riuscire a impensierirlo. Al 90’ segnano di nuovo i padroni di casa, ancora con il loro numero 10 su assist di Arda Güler. Il Real Madrid aggancia il Barcellona a 12 punti, e per una notte sarà in testa alla classifica insieme ai blaugrana, impegnati contro il Levante.



LE ALTRE PARTITE



Alle 14:00 il Racing di Santander batte 2-1 in casa l’Alaves grazie a una doppietta di Zabiri; per gli ospiti a segno Koski, autore del gol del momentaneo vantaggio.

Vince anche l’Espanyol, nel match delle 16:15 contro l’Osasuna: decide una doppietta nel primo tempo di Roberto Fernandez. Alle 18:30 non va oltre l’1-1 l’Athletic Club, che continua ad avere non poche difficoltà in campionato: a segno Inaki Williams dopo il vantaggio, su rigore, di Facundo Buonanotte.