Milan, l'equilibrio di centrocampo, i trequartisti e gli esterni: ecco i punti su cu deve lavorare Amorim

Il mantra di Ruben Amorim in questo periodo è "dobbiamo migliorare a ogni allenamento". Giusto dirlo e anche legittimo pensarlo, visto che il suo lavoro è iniziato da due mesi. Però il 2-2 contro la Lazio merita di essere analizzato sotto vari punti di vista, soprattutto per lo sviluppo della partita e per la differenza abissale tra il primo e il secondo tempo dei rossoneri. Il dominio laziale nel primo tempo aveva messo a nudo alcune lacune del gruppo milanista. Il secondo ha invece messo in evidenza la ricchezza - spesso sottovalutata - delle scelte a disposizione dell'allenatore portoghese. Magari l'abbondanza è solo in certi settori, d'accordo, ma in difesa, a parte Gabbia, è difficile pensare a un assetto migliore rispetto a quello formato da Gila, De Winter e Pavlovic. Proviamo qui ad analizzare dove sono i punti su cui lavorare per consentire un'ulteriore evoluzione di questo Milan.