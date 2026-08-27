Liga, Barcellona-Athletic Bilbao 2-0: decidono Rapinha e Fermin Lopez. Esordio per Rodri

Passano dieci minuti e al 63’ arriva il momento del debutto assoluto di Rodri con il Barcellona: il Pallone d’Oro 2024 è accolto con un’ovazione dal pubblico di casa, avendo rifiutato le avances del Real Madrid pur di unirsi ai catalani. Gli stessi tifosi Culers restano invece ammutoliti al 74’, quando il legno nega il pareggio a Sancet. Flick si gioca allora la carta Adeyemi, per provare a chiudere il match, e proprio un cross del tedesco propizia l’errore clamoroso di Laporte che Fermín Lopez sfrutta per realizzare il 2-0 all’82’, salendo anche lui a quota tre gol in questa Liga. Il Barcellona fa quindi due su due in campionato, salendo a 6 punti in classifica e tenendo così il ritmo del nuovo Real Madrid di José Mourinho. Nell’altra partita di serata, l’Osasuna supera invece 2-1 il Celta Vigo: Barja (54’) e il rigore di Budimir (63’) ribaltano il vantaggio iniziale di Iago Aspas (14’), dopo l’espulsione dell’ex Fiorentina Marcos Alonso (51’).