Liga, Barcellona-Athletic Bilbao 2-0: decidono Rapinha e Fermin Lopez. Esordio per Rodri

Dopo il roboante 5-0 esterno rifilato all’Elche, in quello che è stato di fatto il debutto in Liga, il Barcellona (che sfiderà pure il Como nella League Phase di Champions League) torna in campo al Camp Nou per il recupero della 1ª giornata di campionato e batte 2-0 anche l’Athletic Bilbao. I Campioni di Spagna in carica passano in vantaggio con Raphinha (37’) e chiudono poi ogni discorso con Fermín Lopez (82’). Nel secondo tempo c’è spazio anche per Rodri, che fa così il suo debutto con il Barça.
LA PARTITA
Il Barcellona ospita l’Athletic Bilbao al Camp Nou, dove Unai Simon è costretto a una gran parata già al 19’, per togliere dall’incrocio dei pali il mancino scoccato da Yamal. Al 24’ è invece il palo a respingere l’incornata di Raphinha, prima del vantaggio firmato da Pedri al 29’: il gol dell’iberico viene tuttavia annullato per un fuorigioco iniziale di Yamal. Si resta allora sullo 0-0, risultato che cambia però al 37’, quando a siglare l’1-0 ci pensa ancora una volta il nuovo capitano Raphinha: l’ex Leeds United viene innescato da un assist delizioso di Pedri, scarta Unai Simon e segna quello che è già il suo terzo gol in due partite di campionato. Yamal si divora invece la chance per il raddoppio sul finire di primo tempo, calciando sulla spalla di Unai Simon da pochi centimetri, e poi colpisce una traversa al 53’.
Passano dieci minuti e al 63’ arriva il momento del debutto assoluto di Rodri con il Barcellona: il Pallone d’Oro 2024 è accolto con un’ovazione dal pubblico di casa, avendo rifiutato le avances del Real Madrid pur di unirsi ai catalani. Gli stessi tifosi Culers restano invece ammutoliti al 74’, quando il legno nega il pareggio a Sancet. Flick si gioca allora la carta Adeyemi, per provare a chiudere il match, e proprio un cross del tedesco propizia l’errore clamoroso di Laporte che Fermín Lopez sfrutta per realizzare il 2-0 all’82’, salendo anche lui a quota tre gol in questa Liga. Il Barcellona fa quindi due su due in campionato, salendo a 6 punti in classifica e tenendo così il ritmo del nuovo Real Madrid di José Mourinho. Nell’altra partita di serata, l’Osasuna supera invece 2-1 il Celta Vigo: Barja (54’) e il rigore di Budimir (63’) ribaltano il vantaggio iniziale di Iago Aspas (14’), dopo l’espulsione dell’ex Fiorentina Marcos Alonso (51’).