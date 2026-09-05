VERSO REAL-INTER

Liti, polemiche e un attacco rivedibile: questo Real si può battere. Ma l'Inter deve temere l'effetto Bernabeu

I Blancos hanno ancora problemi ma in casa dominano: Chivu prende appunti e prepara il blitz 

05 Set 2026 - 11:37
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Il ko di venerdì sera in casa del Betis ha fotografato un Real Madrid ancora tutto da costruire. Una buona notizia per l'Inter che martedì (ore 21), dovrà affrontarlo al Bernabeu all'esordio in Champions League. I Blancos hanno perso la prima partita stagionale con tanto di polemiche. Arbitrali e non solo. L'errore in pieno recupero di Mbappé, che ha fallito il penalty del pari, ha acuito il nervosismo dei tifosi e di Mourinho. 

"I miei calciatori sono ingenui, i nostri avversari invece hanno esagerato. A ogni fallo sembrava che dovesse arrivare un'ambulanza ad aiutarli" ha tuonato lo Special One che nel finale, in campo, ha provato a fermare per un saluto Vinicius jr senza riuscirci. Insomma in casa Real c'è tensione come testimoniato dal litigio, a fine primo tempo, tra Huijsen e Arda Guler. Tutta colpa di un corner battuto con troppa lentezza dal turco. A separarli ci ha pensato Courtois, con le immagini che sono diventate virali sui social.

Al netto delle questioni interne allo spogliatoio (sicuramente non c'è grande tranquillità), l'Inter si troverà davanti un Real in piena costruzione. La connessione del trio offensivo composto da Bellingham, Mbappé e Vinicius jr è ancora da perfezionare, con un attacco che, sottolinea Marca "ha deluso alla prima vera prova della stagione". E anche in difesa non va molto meglio. Troppi infatti gli errori singoli in un Real che i colleghi di As definiscono "dal doppio volto".

Sì perché nei quattro appuntamenti stagionali fin qui giocati, i Blancos hanno brillato in casa (8 i gol realizzati tra Real Sociedad e Malaga). In trasferta invece la musica è stata ben diversa come evidenziato dalla vittoria sofferta al cospetto dell'Espanyol e dal ko col Betis. Insomma l'Inter può davvero pensare di fare il blitz ma deve stare attenta all'effetto Bernabeu dove Mbappé e compagni si trasformano. Qualche numero? I 10 tiri in porta in media a partita (contro i due subiti) testimoniano un dominio in una squadra che però non è esente da errori. E martedì mancheranno anche Camavinga, Arda Guler e Bernardo Silva per squalifica. Chivu prende appunti e prepara il blitz.

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