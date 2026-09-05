Liti, polemiche e un attacco rivedibile: questo Real si può battere. Ma l'Inter deve temere l'effetto Bernabeu

Sì perché nei quattro appuntamenti stagionali fin qui giocati, i Blancos hanno brillato in casa (8 i gol realizzati tra Real Sociedad e Malaga). In trasferta invece la musica è stata ben diversa come evidenziato dalla vittoria sofferta al cospetto dell'Espanyol e dal ko col Betis. Insomma l'Inter può davvero pensare di fare il blitz ma deve stare attenta all'effetto Bernabeu dove Mbappé e compagni si trasformano. Qualche numero? I 10 tiri in porta in media a partita (contro i due subiti) testimoniano un dominio in una squadra che però non è esente da errori. E martedì mancheranno anche Camavinga, Arda Guler e Bernardo Silva per squalifica. Chivu prende appunti e prepara il blitz.