Rivoluzione nel calcio giovanile, in Romania arriva il cartellino nero contro i genitori violenti

La Federcalcio rumena (FRF) ha approvato una misura disciplinare senza precedenti per contrastare le pressioni psicologiche e le aggressioni verbali dei genitori negli stadi. Nei tornei giovanili dedicati alle categorie comprese tra l'Under 7 e l'Under 16 è stato introdotto ufficialmente il cartellino nero. La decisione nasce dalla volontà di tutelare la crescita dei piccoli atleti, evitando che diventino ostaggio delle frustrazioni degli adulti presenti sulle tribune. La Romania diventa così la prima federazione al mondo ad adottare un simbolo visivo specifico per punire la cattiva condotta degli spettatori.