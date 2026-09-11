Rivoluzione nel calcio giovanile, in Romania arriva il cartellino nero contro i genitori violenti
La Federcalcio rumena introduce il cartellino nero nei tornei giovanili: gli arbitri potranno sospendere definitivamente le gare per violenze sugli spalti
La Federcalcio rumena (FRF) ha approvato una misura disciplinare senza precedenti per contrastare le pressioni psicologiche e le aggressioni verbali dei genitori negli stadi. Nei tornei giovanili dedicati alle categorie comprese tra l'Under 7 e l'Under 16 è stato introdotto ufficialmente il cartellino nero. La decisione nasce dalla volontà di tutelare la crescita dei piccoli atleti, evitando che diventino ostaggio delle frustrazioni degli adulti presenti sulle tribune. La Romania diventa così la prima federazione al mondo ad adottare un simbolo visivo specifico per punire la cattiva condotta degli spettatori.
Come funziona il nuovo protocollo e quando scatta il cartellino nero?
L'arbitro, dopo aver rilevato personalmente o tramite i suoi collaboratori un comportamento inaccettabile sugli spalti, applica un protocollo rigido suddiviso in tre fasi consecutive:
- Primo step (Avvertimento): Il direttore di gara interrompe la partita e chiede ai due allenatori di intervenire presso le rispettive tifoserie per far cessare le intemperanze, eventualmente con il supporto dell'impianto di amplificazione dello stadio.
- Secondo step (Sospensione temporanea): Se le proteste proseguono, l'arbitro manda le squadre negli spogliatoi per una pausa di dieci minuti, durante la quale i tecnici provano nuovamente a far ragionare i genitori.
- Terzo step (Cartellino nero): Al persistere dei comportamenti scorretti dopo la ripresa del gioco, l'arbitro mostra il cartellino nero per decretare l'interruzione definitiva della sfida, che non potrà più essere ripresa.
Quali sono le conseguenze del cartellino nero?
Il nuovo strumento completa un pacchetto di riforme disciplinari già avviato dalla federazione per punire i tifosi e i familiari violenti. Le sanzioni amministrative prevedono sanzioni economiche comprese tra i 2.000 e i 4.000 euro, accompagnate dalla sospensione della tesserabilità da uno a tre anni. Con l'esibizione del cartellino nero, la gara viene annullata con conseguenze dirette anche sulla classifica delle squadre coinvolte.