romania

Rivoluzione nel calcio giovanile, in Romania arriva il cartellino nero contro i genitori violenti

La Federcalcio rumena introduce il cartellino nero nei tornei giovanili: gli arbitri potranno sospendere definitivamente le gare per violenze sugli spalti

11 Set 2026 - 11:46
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

La Federcalcio rumena (FRF) ha approvato una misura disciplinare senza precedenti per contrastare le pressioni psicologiche e le aggressioni verbali dei genitori negli stadi. Nei tornei giovanili dedicati alle categorie comprese tra l'Under 7 e l'Under 16 è stato introdotto ufficialmente il cartellino nero. La decisione nasce dalla volontà di tutelare la crescita dei piccoli atleti, evitando che diventino ostaggio delle frustrazioni degli adulti presenti sulle tribune. La Romania diventa così la prima federazione al mondo ad adottare un simbolo visivo specifico per punire la cattiva condotta degli spettatori.

Come funziona il nuovo protocollo e quando scatta il cartellino nero?

 L'arbitro, dopo aver rilevato personalmente o tramite i suoi collaboratori un comportamento inaccettabile sugli spalti, applica un protocollo rigido suddiviso in tre fasi consecutive:

  • Primo step (Avvertimento): Il direttore di gara interrompe la partita e chiede ai due allenatori di intervenire presso le rispettive tifoserie per far cessare le intemperanze, eventualmente con il supporto dell'impianto di amplificazione dello stadio.
  • Secondo step (Sospensione temporanea): Se le proteste proseguono, l'arbitro manda le squadre negli spogliatoi per una pausa di dieci minuti, durante la quale i tecnici provano nuovamente a far ragionare i genitori.
  • Terzo step (Cartellino nero): Al persistere dei comportamenti scorretti dopo la ripresa del gioco, l'arbitro mostra il cartellino nero per decretare l'interruzione definitiva della sfida, che non potrà più essere ripresa.

Quali sono le conseguenze del cartellino nero?

 Il nuovo strumento completa un pacchetto di riforme disciplinari già avviato dalla federazione per punire i tifosi e i familiari violenti. Le sanzioni amministrative prevedono sanzioni economiche comprese tra i 2.000 e i 4.000 euro, accompagnate dalla sospensione della tesserabilità da uno a tre anni. Con l'esibizione del cartellino nero, la gara viene annullata con conseguenze dirette anche sulla classifica delle squadre coinvolte. 

romania
cartellino
nero
genitori

Ultimi video

02:17
DICH PERRONE POST LIPSIA DICH

Como, Perrone: "Abbiamo fatto una grandissima partita"

02:54
Champions, i verdetti del giovedì: Como Super, per la Roma una sola nota stonata

Champions, i verdetti del giovedì: Como Super, per la Roma una sola nota stonata

01:34
Oggi Venezia-Fiorentina

Oggi Venezia-Fiorentina

01:35
A volte ritornano

A volte ritornano: James, Ronaldinho ma non solo

02:32
La corsa al Pallone d'oro

La corsa al Pallone d'oro: chi lo vincerà?

01:39
Romano per la nazionale

Mancini incassa il sì di Romano per la nazionale

02:23
Allegri non può sbagliare

Allegri non può sbagliare, missione rinascita per il Napoli

01:52
Emozione Carnevali

Juve, che emozione per Carnevali: sfida il "suo" Sassuolo

01:43
L'Ital-Juve non c'è più

L'Ital-Juve non c'è più: resta solo il portiere

01:27
Chivu si affida a Stones

Chivu si affida a Stones: pronto a fare il titolare

01:34
Inter, lunedì l'Udinese

Inter, lunedì l'Udinese: quel precedente che spaventa...

01:39
Frattesi, mina vagante

Frattesi mina vagante Lazio col rossonero nel mirino

02:11
Il momento di Pulisic

Il momento di Pulisic: Amorim e il Milan vogliono i suoi gol

01:11
MCH PRESENTAZIONE JAMES ROGRIGUEZ MCH

James Rodriguez snobba l'Avellino e firma con il Nacional

02:12
DICH DIAO POST LIPSIA DICH

Diao: "E' un giorno storico. Prestazione super"

02:17
DICH PERRONE POST LIPSIA DICH

Como, Perrone: "Abbiamo fatto una grandissima partita"

I più visti di Calcio Estero

"Inzaghi out": i tifosi dell’Al Hilal vogliono l’esonero dopo il primo ko in 47 partite

Paura Donnarumma e compagna: legati e rapinati in casa, furto da 500.000 euro

Donnarumma umiliato, Odegaard se la ride e il web non perdona: "Rispedito in Italia"

Tre punti, un giallo e un grande spavento: com'è andato l'esordio di Leao col Gala

David già nel mirino all'Atletico: "È in sovrappeso". A difenderlo ci pensa... Griezmann

Incredibile a Madrid: rissa Perù-polizia. Il portiere finisce in commissariato

Calcio ora per ora
Vedi tutti
14:05
Mondiali U20 femminili, Italia contro Giappone per primo posto girone
Kimi Antonelli
14:03
Anche Mourinho è pazzo di Kimi Antonelli: "Sta facendo qualcosa di incredibile"
13:59
Monza, Juric: "Ho fiducia e serve portare a casa il risultato"
Show Mourinho-Manfreda
13:54
Mourinho risponde alle critiche e 'attacca' l'Inter: "Potevamo farle otto gol"
Nuno Tavares
13:18
Lazio, Tavares non vuole mollare il primo posto: "Col Milan possiamo vincere"