Atalanta, Sarri pensa positivo: "Preoccupato? No, finalmente ho visto la mia squadra"

Poi Sarri parla dell'attacco, il reparto che per ora non ha ingranato: "Cosa manca davanti? La condizione fisica mi è sembrata in netta crescita nonostante ci fossero dentro giocatori che hanno giocato pochissimo come Kessie e Rowe. Dal punto di vista delle occasioni, in relazione alla mole di gioco che abbiamo prodotto, potevamo crearne molte di più. Loro però hanno messo un muro davanti alla loro area di rigore ed era complesso superarlo. Mi dispiace per i ragazzi e per i tifosi, ma oggi esco più soddisfatto delle ultime partite".