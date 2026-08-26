SPAGNA

LaLiga: poker del Real Madrid, 4-1 alla Sociedad con un super Mbappé

Prima tripletta del francese, segna anche Vinicius: Mourinho a punteggio pieno

26 Ago 2026 - 23:04
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Nel recupero della prima giornata della Liga spagnola il Real Madrid non sbaglia, all’esordio al Bernabeu i Blancos stendono 4-1 la Real Sociedad. Vantaggio che arriva per i padroni di casa al 40’ con Mbappé, poi al 44’ l’immediato pareggio ospite di Sucic. Nella ripresa sale in cattedra Bellingham, che serve due assist per il 2-1 di Mbappé al 60’ e per il tris di Vinicius al 68’. Mbappé porta a casa il pallone all’80’, su invenzione di Vinicius.

La partita

 Un Real Madrid in formato “Galacticos”, 4-1 alla Real Sociedad nella prima stagionale al Bernabeu (il recupero della prima di Campionato). Nel corso del primo tempo i valori sono abbastanza equilibrati, con i Blancos che però sono pazienti nel cercare la via del gol. Oyarzabal spaventa Courtois, ma al 40’ ecco che arriva il vantaggio dei padroni di casa: imbucata di Valverde per Mbappé, il francese se la sposta sul sinistro e firma l’1-0 sotto l’incrocio dei pali. La reazione dei baschi è immediata, e al 44’ Sucic con un gran sinistro pareggia subito i conti. All’intervallo il punteggio è sull’1-1, ma nel secondo tempo si accendono anche Vinicius e Bellingham. Al 60’ l’inglese chiude un triangolo perfetto con Mbappé, che è freddo davanti alla porta e segna la sua personale doppietta per il 2-1. Otto minuti più tardi Bellingham è caparbio a recuperare palla dentro l’area di rigore avversaria, apparecchia per Vinicius che deve solo spingere in rete da meno di un metro. Gli ospiti sono al tappeto, e all’80’ arriva il colpo del ko: palla illuminante di Vinicius ancora per Mbappé, che con un tocco sotto firma il definitivo 4-1 e si porta a casa il pallone con la prima tripletta stagionale. Nel finale anche un gol annullato a Brahim Diaz, in tap-in dopo un diagonale di Espi. Il Real Madrid dilaga nel secondo tempo e resta a punteggio pieno, seconda sconfitta in altrettante partite per la Real Sociedad.

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