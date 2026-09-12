Lazio da 10, ma manca la lode. Rino eguaglia Eriksson e manda un messaaggio al campionato

Gattuso sfiora il poker: 4 vittorie nelle prime 4 giornate la Lazio non è mai riuscita a conquistarle. Stavolta ci è andata vicino, dominando il primo tempo ma senza porre rimedio ai cambi letali del Milan (con gli ingressi devastanti di Moreira, soprattutto, di Pulisic e di un Musah al posto di un Modric in ombra). Rimane comunque la soddisfazione - in tema di paragoni - di aver eguagliato nell'avvio a quota 10 punti la Lazio scudettata del 2000. Eriksson aveva battuto in casa 2-1 il Cagliari e 3-0 il Torino, pareggiando 0-0 a Bari e vincendo 2-1 a Parma.

Rino - dopo l'avvio horror con eliminazione casalinga in Coppa contro il Mantova - aveva messo in file tre vittorie di corto muso a Bologna (1-0), all'Olimpico contro il Genoa (1-0) e a Udine (2-1). Il 2-0 sul Milan del primo tempo autorizzava sognare l'enplein, ma nella ripresa la squadra è andata sulle gambe.