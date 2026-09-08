Morata: "Fabregas è un po' Conte, Mou e Guardiola. Non era giusto restare a Como"

Intervistato da As, il 33enne racconta l'addio al Como: "L'anno scorso ero titolare poi mi sono infortunato, una lesione significativa che non avevo mai avuto prima. Ho parlato molto con Fabregas, penso che non ci fossero le condizioni per restare. Lo ringrazio, è una persona intelligente e non ho dubbi che resterà a Como finché vorrà perché penso sia già preparato per qualsiasi top squadra mondiale. Ha avuto Conte, Mourinho e Guardiola come insegnato, penso che alla fine abbia un po' delle caratteristiche di tutti".