l'intervista

Morata: "Fabregas è un po' Conte, Mou e Guardiola. Non era giusto restare a Como"

L'attaccante spagnolo: "Ringrazio Fabregas ma non potevo restare a Como. Al Leganes non per tornare a casa ma perché credo nel progetto"

08 Set 2026 - 13:52
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Alvaro Morata spiega la sua nuova vita in seconda divisione spagnola, al Leganes: "Non voglio che si pensi che sono qui perché 'sono tornato a casa'. Anche in Italia mi trovo bene, mia moglie è italiana e abbiamo ancora una casa in Italia. La verità è che questo progetto mi ha convinto, mi piacerebbe restare (è in prestito dal Como, ndr). È una scommessa molto forte".

Intervistato da As, il 33enne racconta l'addio al Como: "L'anno scorso ero titolare poi mi sono infortunato, una lesione significativa che non avevo mai avuto prima. Ho parlato molto con Fabregas, penso che non ci fossero le condizioni per restare. Lo ringrazio, è una persona intelligente e non ho dubbi che resterà a Como finché vorrà perché penso sia già preparato per qualsiasi top squadra mondiale. Ha avuto Conte, Mourinho e Guardiola come insegnato, penso che alla fine abbia un po' delle caratteristiche di tutti".

Infine, sul ritorno di Mourinho al Real: "Parla tanto di arbitri? Mi diverte. Ma io tifo Atletico Madrid, spero che a vincere la Liga siano i Colchoneros!".

Alvaro Morata e Alice Campello di nuovo insieme: prima uscita pubblica

1 di 58
© italyphotopress | Alice Campello e Alvaro Morata
© italyphotopress | Alice Campello e Alvaro Morata
© italyphotopress | Alice Campello e Alvaro Morata

© italyphotopress | Alice Campello e Alvaro Morata

© italyphotopress | Alice Campello e Alvaro Morata

morata
intervista
addio
como
fabregas

Liga

00:35
MCH REAL PRESENTA DIOMANDE MCH

Pagato 140 milioni a 20 anni: Diomande muove i primi passi nel mondo Real Madrid

Alvaro Morata

Morata: "Fabregas è un po' Conte, Mou e Guardiola. Non era giusto restare a Como"

Manita del Barça al Valencia: al Mestalla è Yamal-Fermin show

Liti, polemiche e un attacco rivedibile: questo Real si può battere. Ma l'Inter deve temere l'effetto Bernabeu

Primo ko per Mou: il Betis batte il Real Madrid 1-0, Mbappé spreca un rigore nel finale

Il Barcellona risponde subito al Real Madrid: Athletic Bilbao battuto 2-0, esordio per Rodri

Il Real Madrid festeggia il ritorno di Mou al Bernabeu: 4 gol alla Real Sociedad e tripletta di Mbappé

Atletico Madrid-Julian Alvarez, è rottura? L'argentino non si allena e aspetta il Barcellona

00:35
MCH REAL PRESENTA DIOMANDE MCH

Pagato 140 milioni a 20 anni: Diomande muove i primi passi nel mondo Real Madrid

I più visti di Calcio Estero

Tre punti, un giallo e un grande spavento: com'è andato l'esordio di Leao col Gala

Che fine ha fatto Balogun? Dal caso Mondiale alle voci sulla Juve, ora è ai margini al Monaco

MCH NEC-FEYENOORD MCH

Che rissa in Nec-Feyenoord!

David già nel mirino all'Atletico: "È in sovrappeso". A difenderlo ci pensa... Griezmann

Donnarumma umiliato, Odegaard se la ride e il web non perdona: "Rispedito in Italia"

KYLIAN MBAPPÉ, REAL MADRID, COSTO STIMATO: 167 MLN € 

Mbappé stava per essere rapito... da un baby criminale: il retroscena dalla Francia

Notizie del giorno
Vedi tutti
14:49
Giudice sportivo Serie A: 1 turno a Gaetano, 2 a Tedesco, inibito Saputo
14:47
James Rodriguez all'Avellino, la trattativa è decollata: Nesta aspetta il colombiano
Miceli: "Mourinho è in debito con il Real. E tra Mbappé e Vinicius..."
14:45
Miceli: "Mourinho è in debito con il Real. E tra Mbappé e Vinicius..."
14:44
Superbike, presentato il round italiano di Cremona
PORTIERE - Gigio Donnarumma (Manchester City), 45 milioni di euro
14:44
Pallone d'Oro: Donnarumma escluso da top 10 miglior portiere, c'è Vozinha