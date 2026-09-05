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L'EX MILAN

Tre punti, un giallo e un grande spavento: com'è andato l'esordio di Leao col Gala

Prima partita con vittoria per il portoghese che è entrato nella ripresa 

05 Set 2026 - 13:02
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Esordio con successo per Rafa Leao con il Galatasaray. L'ex Milan, sceso in campo nella ripresa (ha giocato 22 minuti), ha esultato con compagni e tifosi dopo la vittoria per 3-2 ai danni del Basaksehir. Il portoghese, che si è preso anche un giallo, ha commentato la prima con il club turco sui social: "Prima partita, che emozione! Tre punti". Adesso il Galatasaray è primo in classifica in campionato con 10 punti dopo quattro partite. Nel corso del match vinto, grande apprensione per un intervento killer di Bozok ai danni di Leao che ha rischiato moltissimo. 

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