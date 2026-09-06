Liga: Barcellona a +3 sul Real Madrid, manita al Valencia e vetta solitaria

La 4ª giornata di Liga vale la vetta solitaria della classifica per il Barcellona, vincente 5-0 sul campo del Valencia. Yamal apre e chiude le danze, con la doppietta personale del fenomeno spagnolo a racchiudere le reti di Fermín (autore pure di due assist), Raphinha e Pedri: importante anche l’apporto di Dani Olmo, che firma due passaggi vincenti. Flick si porta così a +3 sul Real Madrid di Mourinho, che contro il Betis ha incassato la sua prima sconfitta.



Il Barcellona fa tappa al Mestalla, per la sfida contro il Valencia, e al 5’ si porta già sull’1-0: a firmare il vantaggio ospite ci pensa Yamal, inventandosi un delizioso pallonetto di mancino sul cross di Fermín. Sempre il dieci in maglia blaugrana si vede poi annullare per fuorigioco la doppietta personale quattro minuti più tardi, con i Culers che devono quindi attendere il 22’ per salire sul 2-0: Yamal dà il via all’azione, Gordon la rifinisce e Fermín la finalizza. La squadra di Flick non è però ancora doma e, infatti, Raphinha appoggia in rete il 3-0 al 50’, innescato ancora una volta da un super Fermín. Nel Valencia fa allora il suo debutto Harvey Elliott, ma neppure l’inglese in prestito dal Liverpool riesce a ravvivare i Pipistrelli: ad andare a segno al 79’ è infatti sempre il Barcellona, con il poker di Pedri. All’85’ c’è poi spazio anche per il 5-0 di Yamal, che può così festeggiare la doppietta personale. I Blaugrana salgono, dunque, a quota 12 punti, a +3 sul Real Madrid di Mourinho: è quindi vetta solitaria per Flick