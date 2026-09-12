SCI ALPINO

Sci, malore in Argentina per Sofia Goggia: costretta a rientrare subito in Italia

La bergamasca era a Ushuaia dallo scorso 23 agosto: adesso verrà sottoposta a degli accertamenti 

12 Set 2026 - 21:57
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© ansa | Sofia Goggia nel SuperG di Lillehammer
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© ansa | Sofia Goggia nel SuperG di Lillehammer

Trasferta argentina conclusa con anticipo da Sofia Goggia. La campionessa bergamasca, vincitrice della medaglia di bronzo nella discesa olimpica di Milano Cortina 2026 e della Coppa del mondo di supergigante nella passata stagione, ha accusato un malore durante la sua permanenza a Ushuaia che durava dallo scorso 23 agosto, e d’accordo con la Commissione Medica FISI presieduta dal dottor Andrea Panzeri, ha deciso di rientrare in Italia per sottoporsi nei prossimi giorni agli accertamenti del caso.

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