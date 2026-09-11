Pallone d'Oro: da Barcellona si spinge per Yamal mentre le quote danno Kane per favorito

La conquista della Coppa del mondo ha esaltato la Spagna che ora vuole l'all-in. Il quotidiano "Sport" non sente ragioni e manda in edicola un numero che spiega perché debba essere Lamine Yamal il vincitore del prossimo Pallone d'Oro. Qui, più che una questione legata alla Nazionale, a cui in Catalogna non sono particolarmente legati, è la voglia di vedere un giocatore del Barcellona alzare il trofeo individuale più importante del mondo. Il giornale catalano espone i dieci motivi per cui l'ala blaugrana dovrebbe ottenere il premio: 1) ha vinto il Mondiale con la Spagna 2) Ha conquistato il titolo della Liga 3) Ha dalla sua le statistiche stagionali con 25 gol e 20 assist in 57 partite 4) Le sei reti realizzate in Champions 5) A soli 19 anni è già un leader di una squadra importante come il Barça 6) E' fondamentale sia nella squadra di club che in Nazionale 7) E' stato eletto miglior giocatore della Liga nella stagione 2025-26 8) E' il calciatore più "mediatico" del calcio internazionale 9) E' anche un campione di Fair-Play 10) E' semplicemente il migliore.