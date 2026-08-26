Atletico Madrid, Julian Alvarez assente all'allenamento: mal di pancia di mercato?

Alta tensione in casa Atletico Madrid per la situazione legata a Julian Alvarez. Dopo il 2-2 nella sfida del Metropolitano contro il Villarreal, quest'oggi la squadra del Cholo Simeone è tornata da allenarsi in vista dei prossimi impegni: assente alla sessione, però, l'attaccante argentino che, stando a Marca, non si è allenato perché stanotte non si è sentito bene.
Mal di pancia di mercato
Una situazione che può essere sicuramente legata a un non perfetto stato di salute, ma anche, e forse soprattutto, al mercato. Già da qualche settimana, Julian Alvarez ha fatto sapere di voler lasciare l'Atletico Madrid per trasferirsi al Barcellona. Dal canto loro, i Colchoneros non ne vogliono sapere di cedere Julian, reduce da una grande stagione, rifutando tutte le offerte arrivate dal Barça. Nel frattempo, anche l'Arsenal si è interessato alla situazione dell'attaccante argentino, che però al momento non apre al trasferimento in Inghilterra e continua ad aspettare il Barcellona.
David il sostituto?
Vista la complessa situazione, che potrebbe anche sbloccarsi negli ultimi giorni di mercato, l'Atletico Madrid ha cominciato a guardarsi attorno e nelle ultime ore ha sondato il terreno per Jonathan David, attaccante in uscita dalla Juventus. Ancora non c'è stato un vero e proprio contatto con la società bianconera, ma il club spagnolo si è informato sulle condizioni dell'operazione per capire se aprire o meno una vera e propria trattativa. Per cedere David, la Juventus chiede una cifra che si aggira attorno ai 30 milioni di euro.