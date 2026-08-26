Atletico Madrid, Julian Alvarez assente all'allenamento: mal di pancia di mercato?

Vista la complessa situazione, che potrebbe anche sbloccarsi negli ultimi giorni di mercato, l'Atletico Madrid ha cominciato a guardarsi attorno e nelle ultime ore ha sondato il terreno per Jonathan David, attaccante in uscita dalla Juventus. Ancora non c'è stato un vero e proprio contatto con la società bianconera, ma il club spagnolo si è informato sulle condizioni dell'operazione per capire se aprire o meno una vera e propria trattativa. Per cedere David, la Juventus chiede una cifra che si aggira attorno ai 30 milioni di euro.