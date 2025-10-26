Liga, il Clasico è del Real Madrid: Mbappé e Bellingham stendono il Barcellona

Il Clasico è del Real Madrid, Barcellona ko 2-1 al Bernabeu. Succede di tutto fin dal primo minuto: calcio di rigore per il Real Madrid per un fallo di Yamal su Vinicius, poi revocato dopo controllo al Var. Qualche minuto più tardi Mbappé segna un eurogol dalla distanza, ma anche in questo caso il Var annulla per fuorigioco. Il vantaggio dei Blancos arriva comunque, al 22’ e sempre con Mbappé: il francese scatta sul filo del fuorigioco sul filtrante perfetto di Bellingham e buca Szczesny con un diagonale perfetto. Il Real domina, ma il Barça trova il guizzo per pareggiare i conti: scambio tra Fermin Lopez e Rashford, con lo spagnolo che chiude aprendo il piattone che si insacca alle spalle di Courtois, per l’1-1 al 38’. La reazione degli uomini di Xabi Alonso è immediata: al 43’ Bellingham sfrutta la torre di Militao e da due passi firma il raddoppio dei Blancos, che vale il 2-1 all’intervallo. Al rientro in campo le Merengues hanno la chance di allungare, questa volta il calcio di rigore fischiato viene assegnato. Dal dischetto però Mbappé rallenta la rincorsa, chiude con il destro ma Szczesny alza il pallone il corner, evitando il tris. Dopo un altro gol annullato a Bellingham (sempre per fuorigioco), e Vinicius che non prende bene la sua sostituzione, la formazione allenata da Flick prova ad aumentare l’intensità alla ricerca del pari. Gli ospiti ci provano anche nel recupero, ma i padroni di casa si difendono e portano a casa i tre punti. Nel finale, al 100’, Pedri riceve il secondo cartellino giallo venendo quindi espulso, con gli animi che si accendono e le panchine che vanno in ebollizione. Prima spallata alla Liga del Real Madrid, che sale a +5 sul Barcellona: Blancos in vetta a quota 27, i catalani inseguono a 22.