Serie B: il Monza cade contro il Venezia, Modena ok con lo Spezia

I brianzoli sconfitti 2-0 in casa dei lagunari, stesso risultato dei Canarini sugli uomini di Donadoni
© ipp
Nel sedicesimo turno di Serie B cade la capolista: il Monza viene sconfitto 2-0 in trasferta dal Venezia con le reti di Perez e Adorante. Tre punti esterni per il Modena, 2-0 sul campo dello Spezia nel segno di Nieling e Gliozzi, e per il Padova, che piega 2-1 la Reggiana. La Juve Stabia supera l’Empoli 2-0, mentre termina 0-0 la sfida tra Sudtirol e Bari, con gli ospiti che non riescono a sfruttare oltre un’ora di gioco in superiorità numerica.
VENEZIA-MONZA 2-0
Cade il Monza, sconfitto 2-0 sul campo del Venezia. Già nel primo tempo i lagunari provano a partire forte, ma i brianzoli reggono l’urto e prendono fiducia con l’avvicinarsi del duplice fischio. I primi quarantacinque minuti vanno in archivio sullo 0-0, ma le cose cambiano dopo la pausa. Nel giro di sette minuti i padroni di casa rifilano un uno-due micidiale, che manda al tappeto gli uomini di Bianco: Kike Perez stappa la partita al 49’ su assist di Hainaut, poi al 56’ il rigore di Adorante raddoppia il divario. I biancorossi provano ad accorciare le distanze nella mezzora finale, senza però riuscirci. Il Monza resta fermo a 31 punti, in vetta ma con il rischio che il Frosinone provi a scappare a +3: tocca quota 29 il Venezia, che aggancia il Palermo al terzo posto.
SPEZIA-MODENA 0-2
Il Modena non sbaglia e torna alla vittoria dopo quattro partite, 2-0 esterno in casa dello Spezia. Pronti via e i canarini sbloccano subito il risultato, con il tocco ravvicinato di Nieling al quinto minuto. Gli ospiti sfiorano più volte il raddoppio nel corso del primo tempo, che però si chiude con una sola rete di scarto. Gli uomini di Donadoni reagiscono in avvio di ripresa, ma al 68’ arriva l’episodio che taglia le gambe ai liguri: secondo cartellino giallo per Felipe Jack e padroni di casa in dieci uomini. Gli emiliani tornano a controllare dopo l’espulsione avversaria, mettendo il match in cassaforte al 90’ con il gol di Gliozzi su assist di Defrel, entrambi entrati dalla panchina. Il Modena con questo 2-0 sale a 29 punti, Spezia fermo a 14 e ancora in zona retrocessione.
JUVE STABIA-EMPOLI 2-0
Vittoria con due gol di scarto anche per la Juve Stabia, 2-0 in casa ai danni dell’Empoli. I campani hanno molto più impeto nei primi minuti, e poco prima del quarto d’ora di gioco trovano l’1-0: al 12’ Maistro innesca Giorgini per il vantaggio della squadra di Castellammare. La reazione toscana non arriva, ma il primo tempo va in archivio senza ulteriori marcature. Gli ospiti spostano l’inerzia dalla loro parte nei successivi quarantacinque minuti, ma al 63’ arriva il colpo del ko da parte dei padroni di casa: secondo assist di giornata per Maistro, questa volta per il 2-0 definitivo a firma di Carissoni. La Juve Stabia sale a 22 punti, scavalcando tra le altre proprio l’Empoli, bloccato a quota 20.
SUDTIROL-BARI 0-0
Il Bari gioca oltre un’ora in superiorità numerica in casa del Sudtirol ma non riesce a strappare i tre punti, la sfida al Druso finisce 0-0. Gli altoatesini sembrano iniziare meglio, ma al 25’ ecco l’episodio che stravolge la gara: dopo controllo Var Tronchin viene espulso, lasciando in dieci uomini i padroni di casa. I pugliesi nei minuti restanti del primo tempo vanno vicinissimi al gol del vantaggio, ma all’intervallo le reti sono ancora bianche. Gli uomini di Castori si difendono alla grande nel secondo tempo, resistendo al possesso palla continuo degli avversari e riuscendo a portare a casa un punto quasi insperato. Dopo questo 0-0 Bari e Sudtirol salgono rispettivamente a 16 e 15 punti, momentaneamente poco al di sopra della zona play-out.
REGGIANA-PADOVA 1-2
Colpo esterno del Padova, 2-1 sul campo della Reggiana. I ritmi nel corso della prima frazione di gioco non sono altissimi, ma al 36’ gli ospiti riescono comunque a passare in vantaggio: assist di Capelli per l’1-0 di Sgarbi. I padroni di casa sono sotto all’intervallo, ma al rientro in campo hanno tutt’altra energia: al 49’ Reinhart pareggia i conti e riporta l’incontro in equilibrio. Gli emiliani rallentano però dopo il gol segnato, mentre i veneti aumentano i giri del motore: al 76’ Seghetti, entrato in campo da meno di due minuti, trova il gol partita che vale tre punti per la formazione di Andreoletti. Il Padova con questo 2-1 sale a 21 punti, la Reggiana resta ferma a quota 20 e viene scavalcata anche dallo stesso Padova.