Serie B: il Monza cade contro il Venezia, Modena ok con lo Spezia

REGGIANA-PADOVA 1-2

Colpo esterno del Padova, 2-1 sul campo della Reggiana. I ritmi nel corso della prima frazione di gioco non sono altissimi, ma al 36’ gli ospiti riescono comunque a passare in vantaggio: assist di Capelli per l’1-0 di Sgarbi. I padroni di casa sono sotto all’intervallo, ma al rientro in campo hanno tutt’altra energia: al 49’ Reinhart pareggia i conti e riporta l’incontro in equilibrio. Gli emiliani rallentano però dopo il gol segnato, mentre i veneti aumentano i giri del motore: al 76’ Seghetti, entrato in campo da meno di due minuti, trova il gol partita che vale tre punti per la formazione di Andreoletti. Il Padova con questo 2-1 sale a 21 punti, la Reggiana resta ferma a quota 20 e viene scavalcata anche dallo stesso Padova.