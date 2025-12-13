Logo SportMediaset

Calcio

Galatasaray, il presidente difende Icardi: "Nessuno può negare quanto ha fatto"

13 Dic 2025 - 17:13

Dursun Ozbek, presidente del Galatasaray, è intervenuto per prendere le difese di Mauro Icardi, finito al centro di numerose polemiche con la stampa locale e il cui futuro sembra molto incerto. Queste le parole del numero uno del club turco: "Che problema può avere Icardi con il Galatasaray? È uno dei nostri giocatori più importanti. Nessuno può negare ciò che ha dato negli ultimi tre anni. Stiamo ricevendo attacchi da tutte le parti. Vogliono affondare il Gala, ma nessuno può farlo. Mauro è un calciatore emblematico, una figura iconica di questo club".

