Serie A, Torino-Cremonese 1-0: Vlasic torna a far vincere i granata

Il Torino torna alla vittoria in Serie A e lo fa grazie all'1-0 in casa contro la Cremonese. A decidere la sfida, al 27', è il sinistro al volo di Vlasic su assist di Zapata. Inutile, nella ripresa, l'ingresso dell'ex Sanabria per i grigiorossi. Con questo successo, i granata di Baroni tornano a sorridere come non capitava dal 26 ottobre, giorno del 2-1 al Genoa: e ora i punti sono 17, tre in meno della formazione di Nicola.
LA PARTITA
Dopo quasi due mesi, il Torino torna a vincere e Baroni può respirare: 1-0 alla Cremonese. La prima opportunità è per Adams, che controlla e conclude, trovando l'opposizione di Audero. I padroni di casa passano in vantaggio al 27': Zapata riceve spalle alla porta e riesce a fare da sponda per Vlasic, che al volo di sinistro buca Audero sul primo palo. I grigiorossi provano a rispondere meno di tre minuti dopo con la solita rovesciata di Bonazzoli, ma Paleari si distende sulla sua destra e respinge, così al primo tempo è 1-0 per i piemontesi. Nella ripresa, Ismajli va vicino al raddoppio, fermato però dal portiere di Nicola, che poco dopo inserisce Zerbin per Bondo.
Poi, i cambi, e quello più importante è inevitabilmente al 64', quando l'ex Sanabria entra al posto di Pezzella. Ci pensa però ancora Adams col destro a giro a tentare di chiudere la partita, ma ancora Audero respinge. Subito dopo, un altro dei nuovi ingressi in campo, Moumbagna, conclude altissimo da pochi passi. Sembra finita, ma al 99' un episodio importante: tocco di mano in area di Simeone, recuperato da Baroni, ma niente rigore, con il Var che fa check ma poi non manda nemmeno al monitor Marinelli che dunque sancisce la vittoria del Torino. Prima di questo 1-0, l'ultimo successo era il 2-1 sul Genoa del 26 ottobre. Una vittoria che placa in parte gli animi della tifoseria dopo una serata complicata: i punti sono 17, contro i 20 della Cremonese che spreca l'occasione di trovare un clamoroso aggancio alla Juve.
LE PAGELLE
Ismajli 6,5 - Bravo in difesa e va pure vicino al raddoppio.
Vlasic 7 - Un gol decisivo che potrebbe sbloccare e invertire la stagione del Torino.
Simeone 5,5 - Ritorno col brivido: rischia con quel tocco di mano a fine partita.
Audero 6,5 - Se la Cremonese resta in partita fino al 100' è merito dei suoi interventi.
Moumbagna 5 - Spreca una grande occasione per il pareggio.
IL TABELLINO
TORINO-CREMONESE 1-0
Torino (3-5-2): Paleari 6; Ismajli 6,5, Maripàn 6, Coco 6; Pedersen 6, Vlasic 7, Asllani 6 (46' st Ilkhan sv), Gineitis 6 (19' st Casadei 6), Lazaro 6 (46' st Biraghi sv); Zapata 6,5 (9' st Simeone 5,5), Adams 5,5 (38' st Ngonge sv). A disp.: Popa, Israel, Masina, Dembélé, Nkounkou, Ilic, Anjorin, Tamèze, Aboukhlal, Njie. All.: Baroni 6,5
Cremonese (3-5-2): Audero 6,5; Terracciano 6, Baschirotto 5,5, Ceccherini 6; Barbieri 5,5 (18' st Floriani 6), Payero 5,5, Bondo 5,5 (7' st Zerbin 6), Vandeputte 5,5 (32' st Vazquez 6), Pezzella 5,5 (18' st Sanabria 6); Bonazzoli 6,5 (32' st Moumbagna 5), Vardy 5,5. A disp.: Silvestri, Nava, Valoti, Lordkipanidze, Johnsen, Moumbagna, Vazquez. All.: Nicola 5,5
Arbitro: Marinelli
Marcatore: 27' Vlasic
Ammoniti: Barbieri (C), Payero (C), Pedersen (T)
LE STATISTICHE
Con il successo odierno, il Torino ha interrotto una serie di sei incontri consecutivi senza vittorie in Serie A (3N, 3P) e inoltre ha ottenuto una vittoria tenendo la porta inviolata in campionato per la prima volta dallo scorso 18 ottobre, 1-0 contro il Napoli.
Quella odierna è solo la seconda sconfitta senza segnare per la Cremonese in questa Serie A, dopo lo 0-1 contro il Pisa dello scorso 7 novembre.
Il Torino (sei) ha collezionato più di cinque clean sheet nelle prime 15 gare stagionali di Serie A per la terza volta nell’era dei tre punti a vittoria, dopo il 1994/95 (sei) e il 2023/24 (sette).
Nikola Vlasic è stato coinvolto in un gol in quattro gare consecutive per la prima volta tra Serie A e Premier League (tre reti e due assist nel parziale).
Tutte le ultime cinque reti di Nikola Vlasic in Serie A sono state segnate in casa, dopo che tre delle quattro precedenti erano arrivate in trasferta.
Duván Zapata ha preso parte a una rete in due match consecutivi in Serie A per la prima volta da febbraio 2024 (gol contro Sassuolo e Lecce in quel caso).
Il Torino ha effettuato 18 tiri in un incontro di Serie A per la prima volta dallo scorso 2 maggio, contro il Venezia (19 in quell’occasione).
Saúl Coco ha disputato oggi la sua 50ª presenza in tutte le competizioni con il Torino.
Franco Vázquez ha collezionato il suo 100° gettone in Serie A, a ben 13 anni e 340 giorni dal suo esordio nel torneo (nel gennaio 2012 con la maglia del Palermo).
Duván Zapata ha vinto la sua 150ª gara in Serie A, diventando il terzo giocatore colombiano a tagliare questo traguardo nella competizione nell’era dei tre punti a vittoria, dopo Juan Cuadrado (219) e Iván Córdoba (187).