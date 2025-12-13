Serie A, Torino-Cremonese 1-0: Vlasic torna a far vincere i granata

LE STATISTICHE

Con il successo odierno, il Torino ha interrotto una serie di sei incontri consecutivi senza vittorie in Serie A (3N, 3P) e inoltre ha ottenuto una vittoria tenendo la porta inviolata in campionato per la prima volta dallo scorso 18 ottobre, 1-0 contro il Napoli.

Quella odierna è solo la seconda sconfitta senza segnare per la Cremonese in questa Serie A, dopo lo 0-1 contro il Pisa dello scorso 7 novembre.

Il Torino (sei) ha collezionato più di cinque clean sheet nelle prime 15 gare stagionali di Serie A per la terza volta nell’era dei tre punti a vittoria, dopo il 1994/95 (sei) e il 2023/24 (sette).

Nikola Vlasic è stato coinvolto in un gol in quattro gare consecutive per la prima volta tra Serie A e Premier League (tre reti e due assist nel parziale).

Tutte le ultime cinque reti di Nikola Vlasic in Serie A sono state segnate in casa, dopo che tre delle quattro precedenti erano arrivate in trasferta.

Duván Zapata ha preso parte a una rete in due match consecutivi in Serie A per la prima volta da febbraio 2024 (gol contro Sassuolo e Lecce in quel caso).

Il Torino ha effettuato 18 tiri in un incontro di Serie A per la prima volta dallo scorso 2 maggio, contro il Venezia (19 in quell’occasione).

Saúl Coco ha disputato oggi la sua 50ª presenza in tutte le competizioni con il Torino.

Franco Vázquez ha collezionato il suo 100° gettone in Serie A, a ben 13 anni e 340 giorni dal suo esordio nel torneo (nel gennaio 2012 con la maglia del Palermo).

Duván Zapata ha vinto la sua 150ª gara in Serie A, diventando il terzo giocatore colombiano a tagliare questo traguardo nella competizione nell’era dei tre punti a vittoria, dopo Juan Cuadrado (219) e Iván Córdoba (187).