Nuoto: Polieri si laurea campionessa italiana nell'ultima gara in carriera

Alessia Polieri ha chiuso con un titolo tricolore la sua lunga carriera nel nuoto. La 31enne emiliana ha vinto i 200 farfalla agli Assoluti in vasca corta, in corso fino a oggi a Riccione. "Ho pensato tanto a questa giornata - ha detto commossa -. Ho riflettuto molto su questa decisione che non è stato facile prendere. Chiudo il cerchio con una vittoria alla mia maniera, da una corsia abbastanza laterale e in rimonta".