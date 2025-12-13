Nuoto: Polieri si laurea campionessa italiana nell'ultima gara in carriera

Alessia Polieri ha chiuso con un titolo tricolore la sua lunga carriera nel nuoto. La 31enne emiliana ha vinto i 200 farfalla agli Assoluti in vasca corta, in corso fino a oggi a Riccione. "Ho pensato tanto a questa giornata - ha detto commossa -. Ho riflettuto molto su questa decisione che non è stato facile prendere. Chiudo il cerchio con una vittoria alla mia maniera, da una corsia abbastanza laterale e in rimonta".
Polieri ha concluso la sua carriera nella sua piscina, quella che l'ha resa grande. Una percorso pieno di soddisfazioni per l'atleta di Castel San Pietro Terme che ha disputato una Olimpiade (Rio 2016), cinque mondiali e dodici campionati europei. Nel suo palmares tre medaglie continentali in vasca corta nei 200 farfalla e ventuno titoli italiani. In tutto ciò anche una laurea in economia e commercio.