Juventus, Spalletti: "Bello sentire la forza e la passione di Elkann. Modulo? Obiettivo 4-2-3-1, ma è solo un punto di partenza"

La Juventus di Luciano Spalletti è pronta a rituffarsi in campionato dopo la preziosa vittoria contro il Pafos in Champions League. Sulla strada dei bianconeri c'è il Bologna di Italiano, che ha due punti in più e che sta viaggiando sulle ali dell'entusiasmo. Il tecnico bianconero dovrebbe rimandare ancora la rivoluzione del 4-2-3-1 e affidarsi alla difesa a 3, con David ancora riferimento offensivo supportato da Conceiçao e dall'imprescindibile Yildiz: "Anche se sono arrivato da poco tempo penso di poter coinvolgere tutta la squadra in questo discorso: fa piacere ancora una volta sentire la forza e la passione di John Elkann e della famiglia per questo club - ha esordito il tecnico -. È chiaro che sta a noi dare sostanza e concretezza a questa passione, onorando il passato e costruendo un futuro ancora dello stesso livello o migliore, come ci ha detto John Elkann quando è venuto a trovarci. L'ho sentito e visto anche poche ore fa, ci siamo visti ieri: ogni tanto mi invia quelli che sono i suoi pensieri. Nel messaggio di oggi guarda al futuro, un pensiero che dobbiamo avere anche noi: quando fai parte di un club di questo livello, il tuo obiettivo è sempre il massimo del realizzabile".