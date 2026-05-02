Genoa, De Rossi: "Per la salvezza manca ancora qualcosa"

02 Mag 2026 - 23:29

Nel finale il Genoa se l'è vista brutta: l'Atalanta pressava ed è andata molto vicina al gol. Alla fine però De Rossi ha potuto tirare un sospiro di sollievo: il punto conquistato a Bergamo porta il Grifone a quota 40 ed è una sorta di ipoteca sulla salvezza: "Non posso mentire... Un pochino all’ultimo ho avuto paura visto com'era andata all'andata", il commento del tecnico genoano. Che poi entra nel merito dell'analisi: "Oggi hanno creato più che nell'ultima partita che avevamo giocato contro, loro hanno tanto qualità quindi ci sta soffrire un pochino ogni tanto. Salvezza? Manca ancora qualcosa, non lo dico per spocchia ma mancano dei punti. Non vogliamo chiudere questo discorso aspettando i risultati degli altri, vogliamo conquistarceli sul campo. Futuro? Sono subentrato a Spal e Roma, non ho mai iniziato una stagione dall'inizio.... Chiederò e stimolerò la società facendo presente di quanta qualità ci sia in questa squadra: dobbiamo mantenerla forte". 

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