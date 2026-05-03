Antonelli come Senna e Schumacher: pole storica per Kimi a Miami
Il leader del Mondiale ha dedicato la sua terza pole consecutiva ad Alex Zanardidi Stefano Gatti
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Terza pole position consecutiva di Andrea Kimi Antonelli che a Miami - nonostante un errore al suo ultimo time attack - replica Shanghai e Suzuka, staccando il miglior tempo in un minuto, 27 secondi e 798 millesimi: un'impresa che proietta già AKA nella storia, a pari merito con Ayrton Senna e Michael Schumacher. Anche loro come Antonelli avevano ottenuto le loro prime tre pole in tre gare consecutive. In prima fila con il leader del Mondiale ci sarà al via del Gran Premio un superlativo Max Verstappen, staccato con la sua Red Bull di soli 166 millesimi da AKA.
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Alle loro spalle Charles Leclerc (+0.345) e Lando Norris (+0.385), quest'ultimo solo poche ore prima vincitore della Sprint. Solo terza fila per George Russell (+0.399) con l'altra Mercedes, affiancato dal ferrarista Lewis Hamilton (+0.521). Dalla quarta fila prenderanno il via Oscar Piastri (che aveva completato la doppietta-Sprint della McLaren) e l'italoargentino Franco Colapinto con una Alpine in netta crescita, come conferma il decimo tempo di Pierre Gasly che affianca Isack Hadjar (Red Bull) sulla quinta linea.
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La seconda metà dello schieramento di partenza inizia con la sesta fila occupata da Nico Hulkenberg (Audi) e Liam Lawson (VISA Cash App Racing Bulls). Alternanza di Haas e Williams sulla settima (Oliver Bearman e Carlos Sainz) e sull'ottava fila (Esteban Ocon e Alexander Albon). Nona fila per Arvid Lindblad (Racing Bulls) e per Fernando Alonso con la "migliore" delle Aston Martin, i primi due esclusi al primo taglio delle prove ufficiali. Prendono il via dalla decima fila Lance Stroll con l'altra Aston Martin powered by Honda e Valtteri Bottas con la Cadillac-Ferrari che non brilla sull'asfalto di casa, visto che oltretutto la monoposto gemella di Sergio Perez apre l'undicesima e ultima fila, completata dal fanalino di coda Gabriel Bortoleto che riesce a portare a termine solo un paio di giri ad andatura ridotta prima di parcheggiare a bordo pista la sua Audi preda di un principio d'incendio.