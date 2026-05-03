Antonelli come Senna e Schumacher: pole storica per Kimi a Miami

La seconda metà dello schieramento di partenza inizia con la sesta fila occupata da Nico Hulkenberg (Audi) e Liam Lawson (VISA Cash App Racing Bulls). Alternanza di Haas e Williams sulla settima (Oliver Bearman e Carlos Sainz) e sull'ottava fila (Esteban Ocon e Alexander Albon). Nona fila per Arvid Lindblad (Racing Bulls) e per Fernando Alonso con la "migliore" delle Aston Martin, i primi due esclusi al primo taglio delle prove ufficiali. Prendono il via dalla decima fila Lance Stroll con l'altra Aston Martin powered by Honda e Valtteri Bottas con la Cadillac-Ferrari che non brilla sull'asfalto di casa, visto che oltretutto la monoposto gemella di Sergio Perez apre l'undicesima e ultima fila, completata dal fanalino di coda Gabriel Bortoleto che riesce a portare a termine solo un paio di giri ad andatura ridotta prima di parcheggiare a bordo pista la sua Audi preda di un principio d'incendio.