Atalanta, Palladino: "Tutti sotto esame ma non buttiamo via quanto di buono fatto"
L'Atalanta non vince più. La Dea viene fermata sul pari da un buon Genoa: nell’ultimo mese sono arrivati solo due pareggi e due sconfitte. Mister Palladino è soddisfatto delle prestazioini dei suoi, apparsi un po' scarichi fisicamente e mentalmente nell'ultimo periodo: "La rincorsa che abbiamo fatto, le tante partite, le tre competizioni... ho chiesto tanto a questi ragazzi e siamo arrivati a questo finale un po' stanchi e poco lucidi. Questo è evidente. In più non ci sta girando molto bene: nell'ultimo mese abbiamo fatto buone partite ma non abbiamo raccolto quasi nulla. Creiamo tanto ma non riusciamo a concretizzare rispetto a quello che meritiamo. C'è dispiacere: volevamo riscattare la brutta partita di Cagliari. Stasera i ragazzi hanno fatto quello che dovevano fare, ci è mancata solo un pochino di qualità"
Poi il tecnico della Dea parla della possibile convivenza Krstovic-Scamacca, soluzione adottata all’inizio della partita e abbandonato dopo 45 minuti con la sostituzione dell'ex West Ham: "Ho cercato di mettere due punte di peso davanti, loro hanno fatto una buna prestazione. Gianluca ha perso tanti duelli e si è fatto anticipare tante volte: da lui ci aspettiamo molto di più. Nel secondo tempo siamo andati meglio con i due trequartisti per provare ad alzare la qualità e sbloccare la partita. Stanchezza? è fisiologica. Siamo a fine campionato ed è normale per tutti avere un po' di stanchezza fisica e mentale".
Poi Palladino chiude con le prospettive per la prossima stagione: "Rivoluzione? Dobbiamo contestualizzare bene. Questo gruppo ha dato tanto da quando sono arrivato. Non mi voglio elogiare ma è un dato di fatto. Siamo arrivati in semifinale di coppa Italia, uscendo immeritatamente, e siamo arrivati agli ottavi di Champions. Le prestazioni per me sono state buone: contro la Juve, contro la Roma abbiamo giocato bene... anche contro la Lazio che poi siamo usciti ai rigori. Soltanto contro il Cagliari abbiamo sbagliato la prima mezz'ora. Oggi ci è mancato soltanto il gol. Siamo tutti sotto esame, tutti dobbiamo dare qualcosa in più e finire bene questa stagione. Ma non dobbiamo buttare via tutto quello che di buono abbiamo fatto".