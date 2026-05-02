Atalanta, Palladino: "Tutti sotto esame ma non buttiamo via quanto di buono fatto"

L'Atalanta non vince più. La Dea viene fermata sul pari da un buon Genoa: nell’ultimo mese sono arrivati solo due pareggi e due sconfitte. Mister Palladino è soddisfatto delle prestazioini dei suoi, apparsi un po' scarichi fisicamente e mentalmente nell'ultimo periodo: "La rincorsa che abbiamo fatto, le tante partite, le tre competizioni... ho chiesto tanto a questi ragazzi e siamo arrivati a questo finale un po' stanchi e poco lucidi. Questo è evidente. In più non ci sta girando molto bene: nell'ultimo mese abbiamo fatto buone partite ma non abbiamo raccolto quasi nulla. Creiamo tanto ma non riusciamo a concretizzare rispetto a quello che meritiamo. C'è dispiacere: volevamo riscattare la brutta partita di Cagliari. Stasera i ragazzi hanno fatto quello che dovevano fare, ci è mancata solo un pochino di qualità"