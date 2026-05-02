Antonelli: "Pole... esagerata, la dedico a Zanardi". Leclerc: "Il feeling è peggiorato"
Il secondo classificato Verstappen lancia la sfida al leader del Mondiale
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ANDREA KIMI ANTONELLI
"Dedico questa pole position ad Alex Zanardi: questa è per lui. Giornata fantastica, soprattutto dopo un inizio difficile nella gara Sprint. Sono felicissimo del nostro recupero, è stata una buona qualifica. Ho esagerato al mio ultimo tentativo, per fortuna il primo era stato sufficientemente buono. Avevamo ancora del margine. Ero un po' sotto stress perché qui i nostri avversari si sono avvicinati".
MAX VERSTAPPEN
"Nelle prime gare non eravamo andati bene, qui però mi sono subito sentito meglio. Abbiamo lavorato molto e i risultati si sono visti. Ora posso spingere di più, però non mi aspettavo di essere in prima fila. Ora si tratta di scattare bene al semaforo, quest'anno le partenze non mi sono venute particolarmente bene. Poi vedremo anche con le condizioni meteo. In ogni caso inizio a vedere la luce in fondo al tunnel".
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CHARLES LECLERC
"Eravamo al limite. Abbiamo fatto progressi significativi ma ci manca ancora qualcosa. È stata una qualifica complicata: abbiamo fatto qualche modifica ma la macchina aveva un comportamento strano, con differenze enormi tra un giro e l'altro. Il feeling è peggiorato. Il terzo posto è buono, ma nel Q3 non abbiamo la marcia in più che altri hanno".
GEORGE RUSSELL
"In qualifica abbiamo migliorato un po' ma io qui faccio fatica: quinto come l'anno scorso, è una pista che non amo. Non abbiamo mai guidato con queste gomme sul bagnato, quindi ci sono tante incognite. Non sappiamo nemmeno se la pista sarà da mescola intermedia o da full wet".