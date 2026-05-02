Antonelli: "Pole... esagerata, la dedico a Zanardi". Leclerc: "Il feeling è peggiorato"

"Eravamo al limite. Abbiamo fatto progressi significativi ma ci manca ancora qualcosa. È stata una qualifica complicata: abbiamo fatto qualche modifica ma la macchina aveva un comportamento strano, con differenze enormi tra un giro e l'altro. Il feeling è peggiorato. Il terzo posto è buono, ma nel Q3 non abbiamo la marcia in più che altri hanno".