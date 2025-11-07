Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Calcio estero
1 di 18
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

SPAGNA

Il Barcellona torna al Camp Nou dopo 894 giorni: oltre 20mila tifosi all'allenamento

Per fine novembre i blaugrana dovrebbero tornare in pianta stabile nell'impianto ancora in ristrutturazione

07 Nov 2025 - 17:48
18 foto

A distanza di 894 giorni dall'ultima partita, il Barcellona è tornato a respirare l’aria del Camp Nou, calcando per la prima volta il prato del nuovo stadio di fronte agli oltre 20 mila tifosi paganti giunti a seguire l'allenamento della squadra di Flick. Grandissimo entusiasmo per i blaugrana, che dovrebbero tornare in pianta stabile al Camp Nou (ancora sotto ristrutturazione) per fine novembre.

barcellona
camp nou

Ultimi video

02:53
Domani Parma-Milan

Allegri: Milan, attento al Parma

00:50
MCH ALL FIORENTINA VANOLI

Fiorentina: il primo allenamento di Vanoli

00:58
ALLEGRI E DOMANDA PELLEGATTI DICH

La domanda di Pellegatti manda in confusione Allegri: "PPDA? Faccio fatica coi numeri..."

01:15
MCH ARRIVI CDA JUVENTUS Comolli Chiellini Ferrero Scanavino Modesto MCH

Lo stato maggiore della Juve al Cda bianconero

00:28
MCH FRANCESCO GARINO TETHER JUVENTUS MCH

Tether entra nel Cda della Juve con Francesco Guarino

02:49
DICH CUESTA PRE MILAN DICH

Cuesta: "Non firmo per il pari"

02:16
Football Business Forum

Football Business Forum

01:51
DICH VAN DER SAR DICH

Van Der Sar: "Koopmeiners? Serve tempo, ma è stato un dei più forti centrocampisti in Italia"

01:36
Le magie di Samardzic

Atalanta, le magie di Samardzic

01:32
Sarri contro l'Inter

Sarri contro l'Inter: il bilancio è in positivo

01:43
Inter, segnano tutti

Inter, segnano tutti: Chivu ha una cooperativa del gol

01:57
I nuovi del Napoli

I nuovi del Napoli: luci e ombre

01:09
Juventus live

Juventus avanti con gli Elkann

01:33
Nuovo ruolo per Koop

La Juve scopre il nuovo Koopmeiners

01:08
DICH BARONI PRE JUVENTUS DICH

Baroni: "Portiamo in campo i nostri valori. La Juve sta bene"

02:53
Domani Parma-Milan

Allegri: Milan, attento al Parma

I più visti di Calcio Estero

Malore in panchina, Zizovic muore a 44 anni. I giocatori crollano in campo

Paura per Udogie: minacciato con un'arma da un procuratore

Il Barça torna al Camp Nou dopo 894 giorni: oltre 20mila tifosi all'allenamento

Serbia, l'allenatore Mladen Zizovic muore in panchina a 44 anni

Morte Diogo Jota, le immagini dell'incidente fatale: Lamborghini carbonizzata

Accoltellamenti su un treno, tra gli 11 feriti anche un calciatore di 5a divisione inglese