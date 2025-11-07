Il Barcellona torna al Camp Nou dopo 894 giorni: oltre 20mila tifosi all'allenamento

© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images
Per fine novembre i blaugrana dovrebbero tornare in pianta stabile nell'impianto ancora in ristrutturazione
A distanza di 894 giorni dall'ultima partita, il Barcellona è tornato a respirare l’aria del Camp Nou, calcando per la prima volta il prato del nuovo stadio di fronte agli oltre 20 mila tifosi paganti giunti a seguire l'allenamento della squadra di Flick. Grandissimo entusiasmo per i blaugrana, che dovrebbero tornare in pianta stabile al Camp Nou (ancora sotto ristrutturazione) per fine novembre.