Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Calcio estero
SPAGNA

Liga: tris dell’Atletico Madrid al Siviglia, Julian Alvarez torna al gol

La squadra del Cholo vince 3-0 al Metropolitano, mandando un messaggio al Barcellona. Continua a volare il Villarreal

di Redazione
01 Nov 2025 - 18:19
© Getty Images

© Getty Images

L’Atletico Madrid esulta nella 11ª giornata di Liga. I Colchoneros battono 3-0 il Siviglia al Metropolitano e infilano così la terza vittoria consecutiva in campionato, rilanciando la propria classifica: agganciato infatti a 22 punti il Barcellona, chiamato a rispondere domenica contro l’Elche. A far esultare il Cholo Simeone ci pensano Julian Alvarez (rigore), Thiago Almada e Griezmann nella ripresa. Il Villarreal supera invece 4-0 il Rayo Vallecano.

ATLETICO MADRID-SIVIGLIA 3-0
Il Metropolitano fa da sfondo ad Atletico Madrid-Siviglia, match in cui ad avere la prima vera grande palla-gol è Nico Gonzalez al 37’. L’ex Fiorentina e Juventus colpisce infatti un palo da dentro l’area di rigore, mentre Ruben Vargas prova a spaventare Oblak con un destro che si spegne di poco sopra la traversa negli ultimi secondi del primo tempo. Al 63’ il Var chiama invece al monitor l’arbitro per mostrargli un fallo in area commesso da Nianzou: Sørloth sposta il pallone all’improvviso e il francese buca l’intervento, finendo con l’affondare i tacchetti sulla coscia di Gimenez. Il risultato è un calcio di rigore per l’Atleti, con Julian Alvarez che si incarica della battuta e fa 1-0. L’Araña timbra così il suo settimo centro in questa Liga, ritrovando il gol dopo un mese d’astinenza, mentre Thiago Almada raddoppia al 77’, su assist di Giuliano Simeone. Al 90’ c’è poi gloria anche per Griezmann, autore di un bel destro a incrociare. Il 3-0 permette, dunque, all’Atletico di infilare la terza vittoria di fila in campionato e salire a 22 punti, gli stessi del Barcellona: i Blaugrana dovranno rispondere domenica contro l’Elche. È invece la terza sconfitta consecutiva per il Siviglia, fermo a 13 punti.

VILLARREAL-RAYO VALLECANO 4-0
Il Villarreal ospita il Rayo Vallecano all’Estadio de la Ceramica, dove Gerard Moreno firma l’1-0 al 22’ per i padroni di casa, grazie a una fantastica azione personale. Lo spagnolo delizia, infatti, il pubblico con un magnifico dribbling in area di rigore ai danni di Chavarria e poi trafigge Batalla. Nella ripresa sale invece in cattedra Moleiro: l’iberico prima segna il 2-0 con un destro da fuori area al 56’ e poi offre a Comesana l’assist che il compagno tramuta col mancino nel 3-0 al 58’. La squadra di Marcelino non è ancora sazia e al 65’ cala pure il poker con Ayoze Perez, sfruttando un bruttissimo errore difensivo del Rayo. Il Villarreal vince così 4-0 e conferma l’ottimo avvio di stagione, toccando già quota 23 punti. A 14 punti resta invece il Vallecano.

liga
atletico
villarreal

Ultimi video

01:44
Oggi Napoli-Como

Oggi Napoli-Como

00:58
GASPERINI E IL GATTO SRV

Un gatto interrompe Gasperini: "Dov'è? Ora risponde lui per me!"

01:56
DICH GASPERINI SU DYBALA DICH

Gasperini: "I problemi di Dybala sono sempre stati gli infortuni"

01:09
DICH GASPERINI PRE MILAN 2 DICH

Gasperini: "Non partecipo alle discussioni su scudetto o Champions"

00:52
MCH FUOCHI D'ARTIFICIO DORTMUND MCH

Bundesliga: Augsburg-Dortmund sospesa per fuochi d'artificio

01:10
Mbappé scarpa d'oro

Mbappé scarpa d'oro

02:15
Le top parate di Serie A

Le top parate di Serie A

01:12
Genoa, Vieira saluta

Genoa, Vieira saluta

01:34
Nicola attende la Juve

Nicola attende la Juve

01:30
Sucic si prende l'Inter

Sucic si prende l'Inter

01:33
In campo Udinese-Atalanta

In campo Udinese-Atalanta

01:18
Domani Verona-Inter

Domani Verona-Inter

01:31
Roma, tutto su Dovbyk

Roma, tutto su Dovbyk

01:48
Allegri contro Gasp

Allegri contro Gasp

01:49
Domani Milan-Roma

Domani Milan-Roma

01:44
Oggi Napoli-Como

Oggi Napoli-Como

I più visti di Calcio Estero

Mbappé riceve la Scarpa d'Oro 2025: "Grazie ai compagni del Real Madrid"

Robinho parla dal carcere: "Non sono un leader e non prendo farmaci, sono uguale agli altri detenuti"

Superlega, Real Madrid all'attacco: "Chiederemo alla Uefa il risarcimento dei danni subiti"

Ramsey in ansia per Halo: grande ricompensa a chi trova il beagle scomparso

Vinicius si scusa dopo il Clasico: "A volte la passione prende il sopravvento". Ma non nomina Xabi Alonso

Morte Diogo Jota, le immagini dell'incidente fatale: Lamborghini carbonizzata

Calcio ora per ora
Vedi tutti
20:55
Napoli, Milinkovic-Savic: "Rigore? In un attimo decidi e ti butti"
20:50
Bologna, solo Immobile indisponibile per il derby contro il Parma
20:35
Juventus, Spalletti: "Scudetto? Obbligatorio puntare al massimo"
20:20
Napoli, affaticamento per Gilmour e Spinazzola
19:15
Incredibile Napoli, altro infortunio: anche Spinazzola ko