Liga: tris dell’Atletico Madrid al Siviglia, Julian Alvarez torna al gol

ATLETICO MADRID-SIVIGLIA 3-0

Il Metropolitano fa da sfondo ad Atletico Madrid-Siviglia, match in cui ad avere la prima vera grande palla-gol è Nico Gonzalez al 37’. L’ex Fiorentina e Juventus colpisce infatti un palo da dentro l’area di rigore, mentre Ruben Vargas prova a spaventare Oblak con un destro che si spegne di poco sopra la traversa negli ultimi secondi del primo tempo. Al 63’ il Var chiama invece al monitor l’arbitro per mostrargli un fallo in area commesso da Nianzou: Sørloth sposta il pallone all’improvviso e il francese buca l’intervento, finendo con l’affondare i tacchetti sulla coscia di Gimenez. Il risultato è un calcio di rigore per l’Atleti, con Julian Alvarez che si incarica della battuta e fa 1-0. L’Araña timbra così il suo settimo centro in questa Liga, ritrovando il gol dopo un mese d’astinenza, mentre Thiago Almada raddoppia al 77’, su assist di Giuliano Simeone. Al 90’ c’è poi gloria anche per Griezmann, autore di un bel destro a incrociare. Il 3-0 permette, dunque, all’Atletico di infilare la terza vittoria di fila in campionato e salire a 22 punti, gli stessi del Barcellona: i Blaugrana dovranno rispondere domenica contro l’Elche. È invece la terza sconfitta consecutiva per il Siviglia, fermo a 13 punti.



VILLARREAL-RAYO VALLECANO 4-0

Il Villarreal ospita il Rayo Vallecano all’Estadio de la Ceramica, dove Gerard Moreno firma l’1-0 al 22’ per i padroni di casa, grazie a una fantastica azione personale. Lo spagnolo delizia, infatti, il pubblico con un magnifico dribbling in area di rigore ai danni di Chavarria e poi trafigge Batalla. Nella ripresa sale invece in cattedra Moleiro: l’iberico prima segna il 2-0 con un destro da fuori area al 56’ e poi offre a Comesana l’assist che il compagno tramuta col mancino nel 3-0 al 58’. La squadra di Marcelino non è ancora sazia e al 65’ cala pure il poker con Ayoze Perez, sfruttando un bruttissimo errore difensivo del Rayo. Il Villarreal vince così 4-0 e conferma l’ottimo avvio di stagione, toccando già quota 23 punti. A 14 punti resta invece il Vallecano.