MLS Cup: due gol e l’assist numero 400, Messi ancora decisivo per Miami

Lionel Messi e Tadeo Allende hanno segnato due gol a testa per l'Inter Miami nel successo per 4-0 su Nashville che vale la qualificazione ai playoff della MLS Cup. Il campione argentino ha aperto le marcature al 10', ha raddoppiato al 39' e ha servito l'assist per uno dei gol del connazionale Allende nella ripresa. Un'assistenza che a 38 anni proietta la Pulce nella leggenda perché diventa il primo calciatore nella storia a toccare quota 400 assist in carriera.