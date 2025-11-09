MLS Cup: due gol e l’assist numero 400, Messi ancora decisivo per Miami

Il sindaco di Miami consegna a Messi le chiavi della città. Il numero 10: "Questa è casa mia"
Nuovo record per la Pulce, che nella sfida contro Nashville diventa il primo giocatore nella storia a collezionare 400 assistdi Redazione
Lionel Messi e Tadeo Allende hanno segnato due gol a testa per l'Inter Miami nel successo per 4-0 su Nashville che vale la qualificazione ai playoff della MLS Cup. Il campione argentino ha aperto le marcature al 10', ha raddoppiato al 39' e ha servito l'assist per uno dei gol del connazionale Allende nella ripresa. Un'assistenza che a 38 anni proietta la Pulce nella leggenda perché diventa il primo calciatore nella storia a toccare quota 400 assist in carriera.
Miami ha vinto per 2-1 la serie al meglio delle tre partite del primo turno della Eastern Conference, qualificandosi per la partita del secondo turno contro Cincinnati, che ha sconfitto Columbus per 2-1. Messi ha permesso alla sua squadra di evitare la terza eliminazione al primo turno in quattro stagioni nel torneo, sopperendo anche all'assenza di Luis Suarez, squalificato per una partita per condotta violenta nella sconfitta della scorsa settimana a Nashville.
