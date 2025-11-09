Serie A: Roma-Udinese 2-0, Pellegrini e Celik riportano in vetta i giallorossi

© Getty Images
Prima vittoria non di corto muso per i ragazzi di Gasperini che approfittano del passo falso del Napoli. Nota stonata l'infortunio di Dovbykdi Andrea Ghislandi
La Roma approfitta della sconfitta del Napoli a Bologna, supera 2-0 l'Udinese e si riprende la vetta della classifica. All'Olimpico i giallorossi comandano quasi sempre il gioco e sbloccano il match al 42' grazie a un calcio di rigore di Pellegrini, concesso da Collu dopo il richiamo del Var per un tocco di mano di Kamara, che liscia con il piede il cross di Mancini e colpisce il pallone in modo irregolare. Qualche istante prima si era fatto male Dovbyk, dolorante a un'anca. Nella ripresa ci pensa Celik a mettere in ghiaccio la prima vittoria in Serie A non di corto muso dopo uno scambio in area con Mancini. Nel primo tempo palo di Cristante, nella ripresa di Atta.
LE PAGELLE
Mancini 7 - Oltre alla solita gara attenta in fase difensiva, impreziosisce la sua prestazione con il cross da cui nasce il fallo di Kamara e con l'assist per Celik.
Svilar 7 - Un po' goffo su Kamara, splendido e provvidenziale su Zaniolo e Bayo nel finale. Ci sono anche le sue mani sul primato giallorosso.
Celik 7 - Sfiora nel primo tempo il gol di testa, non sbaglia nella ripresa dopo uno scambio con Mancini.
Soulé 5,5 - In attacco è quello che si vede meno, si accende poco e non mette la sua qualità al servizio della squadra.
Atta 5,5 - Dopo tante belle prestazioni, un passo indietro per il centrocampista francese che nel primo tempo ha sul piede il pallone dello 0-1 ma spreca malamente. Sfortunato nella ripresa quando coglie il palo.
Kamara 5 - Nel giro di pochi secondi fa vedere il bello e il brutto: prima un sinistro bellissimo da lontano, poi l'ingenuità con cui provoca il rigore, ciccando il pallone con il piede e colpendolo con la mano.
Zaniolo 5 - Accolto dai fischi dei suo ex tifosi, passa più tempo a battibeccare con Hermoso e con Koné piuttosto che giocare. E quando N'Dicka gli regala un pallone d'oro si fa murare da Svilar.
IL TABELLINO
ROMA-UDINESE 2-0
Roma (3-4-2-1): Svilar 7; Mancini 7, N'Dicka 5,5, Hermoso 6; Celik 7 (45' st Ziolkowski sv), Koné 6,5, Cristante 6,5, Wesley 6 (45' st Ghilardi sv); Soulé 5,5 (29' st El Shaarawy 6), Pellegrini 6,5 (29' st El Aynaoui 6); Dovbyk 6 (43' Baldanzi 6). A disp.: Vasquez, Gollini, Sangaré, Rensch, Tsimikas, Pisilli. All.: Gasperini 6,5
Udinese (3-5-2): Okoye 6; Bertola 6, Kabasele 6 (9' st Palma 6), Solet 6; Zanoli 5, Ekkelenkamp 6, Karlstrom 6 (27' st Piotrowski 6), Atta 5,5, Kamara 5 (37' st Zemura 6); Zaniolo 5 (37' st Bayo 6), Buksa 5 (27' st Davis 5,5). A disp.: Nunziante, Sava, Padelli, Goglichidze, Lovric, Zarraga, Gueye, Ehizibue, Modesto. All.: Runjaic 5,5
Arbitro: Collu
Marcatori: 42' rig. Pellegrini (R), 16' st Celik (R)
Ammoniti: Cristante (R), Pellegrini (R), Karlstrom (U)
Espulsi: -
Note: -