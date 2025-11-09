Serie A: Roma-Udinese 2-0, Pellegrini e Celik riportano in vetta i giallorossi

LE PAGELLE

Mancini 7 - Oltre alla solita gara attenta in fase difensiva, impreziosisce la sua prestazione con il cross da cui nasce il fallo di Kamara e con l'assist per Celik.

Svilar 7 - Un po' goffo su Kamara, splendido e provvidenziale su Zaniolo e Bayo nel finale. Ci sono anche le sue mani sul primato giallorosso.

Celik 7 - Sfiora nel primo tempo il gol di testa, non sbaglia nella ripresa dopo uno scambio con Mancini.

Soulé 5,5 - In attacco è quello che si vede meno, si accende poco e non mette la sua qualità al servizio della squadra.