Roma, Gasperini si gode il primato: "Molto soddisfatto, la squadra cresce e ci crede"

Gian Piero Gasperini si riprende la vetta della classifica con la sua Roma rispondendo con una vittoria convincente alla sconfitta di settimana scorsa contro il Milan: "Prova convincente, nel finale eravamo molto affaticati, ma per il resto abbiamo fatto un'ottima partita contro un'Udinese che è sempre difficile da affrontare, perché è molto fisica. Sono molto soddisfatto perché è una squadra che cresce, gioca e ci crede".



Gioca, cresce e mette in campo gli insegnamenti del suo gioco. Per questo l'azione del gol di Celik lo ha soddisfatto particolarmente: "Si. Un gol è poi importante ed è bello vedere anche con quanti giocatori riempiamo l’area - dice Gasp -. Questo prima non succedeva ma già si erano viste ottime cose. Un buon momento per noi e per due settimane staremo in alto e possiamo recuperare giocatori”.



E ancora: “Effettivamente in questo momento che abbiamo perso giocatori in attacco come Bailey, Dybala, Ferguson e anche Dovbyk è difficile. Però credo che rispetto a settimane fa la squadra abbia acquisito riferimenti nel modo di attaccare anche diversi. Riusciamo a essere pericolosi con più giocatori”.