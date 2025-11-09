Roma, Gasperini si gode il primato: "Molto soddisfatto, la squadra cresce e ci crede"

© Getty Images
Il tecnico giallorosso dopo il successo sull'Udinese e il ritorno in vetta: "Abbiamo fatto un'ottima gara contro una squadra molto fisica e difficile"di Alessandro Franchetti
Gian Piero Gasperini si riprende la vetta della classifica con la sua Roma rispondendo con una vittoria convincente alla sconfitta di settimana scorsa contro il Milan: "Prova convincente, nel finale eravamo molto affaticati, ma per il resto abbiamo fatto un'ottima partita contro un'Udinese che è sempre difficile da affrontare, perché è molto fisica. Sono molto soddisfatto perché è una squadra che cresce, gioca e ci crede".
Gioca, cresce e mette in campo gli insegnamenti del suo gioco. Per questo l'azione del gol di Celik lo ha soddisfatto particolarmente: "Si. Un gol è poi importante ed è bello vedere anche con quanti giocatori riempiamo l’area - dice Gasp -. Questo prima non succedeva ma già si erano viste ottime cose. Un buon momento per noi e per due settimane staremo in alto e possiamo recuperare giocatori”.
E ancora: “Effettivamente in questo momento che abbiamo perso giocatori in attacco come Bailey, Dybala, Ferguson e anche Dovbyk è difficile. Però credo che rispetto a settimane fa la squadra abbia acquisito riferimenti nel modo di attaccare anche diversi. Riusciamo a essere pericolosi con più giocatori”.
Ma come ha fatto la sua Roma a percepire così in fretta i suoi dettami tattici?
"Abbiamo avuto il vantaggio di giocare tante partite anche in Europa League. Questo ci ha permesso di migliorare anche i particolari come questo di Mancini (si riferisce all'azione del gol di Celik, ndr) e riusciamo a costruire di più da dietro. Questo ci sta dando risultato, però è una squadra che ci crede e mi segue. Una cosa fondamentale quando giochi e sei soddisfatto di quello che fai".