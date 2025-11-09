Norris: "Un'altra risposta ai miei detrattori". Antonelli: "Non mi aspettavo Verstappen ma l'ho tenuto a bada"

"Ho spinto tanto, che gara fantastica, è bello vincere qui in Brasile. Ho ignorato i miei detrattori, mi sono concentrato su me stesso. Sto spingendo al massimo, anche fuori dalla pista. Non è mai facile. Non penso ancora al titolo, oggi per me è stata una grande vittoria. Dedico la vittoria ad uno dei miei mentori. Ho pensato a lui nell'ultimo giro. Il Mondiale? Non ci penso ancora. Mancano ancora tre Gran Premi e possono succedere tante cose. Quindi avanti così a testa bassa".