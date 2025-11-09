Logo SportMediaset

Formula 1
GRAN PREMIO DEL BRASILE

Norris: "Un'altra risposta ai miei detrattori". Antonelli: "Non mi aspettavo Verstappen ma l'ho tenuto a bada"

Il pilota italiano della Mercedes racconta la sua sfida finale con il quattro volte campione olandese

09 Nov 2025 - 20:18
© Getty Images

© Getty Images

LANDO NORRIS

"Ho spinto tanto, che gara fantastica, è bello vincere qui in Brasile. Ho ignorato i miei detrattori, mi sono concentrato su me stesso. Sto spingendo al massimo, anche fuori dalla pista. Non è mai facile. Non penso ancora al titolo, oggi per me è stata una grande vittoria. Dedico la vittoria ad uno dei miei mentori. Ho pensato a lui nell'ultimo giro. Il Mondiale? Non ci penso ancora. Mancano ancora tre Gran Premi e possono succedere tante cose. Quindi avanti così a testa bassa". 

ANDREA KIMI ANTONELLI

"Sono stato fortunato a non riportare troppi danni alla ripartenza. Dopo la macchina era un po' strana ma è venuta fuori una bella gara. La rimonta di Verstappen nel finale non me l'aspettavo. Alla fine mi sono dovuto difendere da Verstappen che arrivava con gomme fresche. Io però correvo in aria pulita e quando lui è diventato più minaccioso ho potuto rispondergli.  

MAX VERSTAPPEN

"Gara abbastanza movimentata, con tanta azione e tanti sorpassi per me. Ero spesso nel traffico e dovevo superare rapidamente. In più all'inizio ho pure avuto una foratura. Certo che salire sul podio dopo la giornata che abbiamo vissuto sabato è un gran risultato. Noi però come squadra non molliamo mai e lo abbiamo dimostrato ancora una volta". 

© Getty Images

© Getty Images

TOTO WOLFF

"Il weekend perfetto è quello che si chiude con la vittoria o magari con il titolo ma oggi per Kimi è stato un grande weekend: un bel secondo posto resistendo nel finale a Verstappen. Un risultato che mi piace e un altro passo avanti nella sua crescita come pilota. Manca solo l'ultimo passo, quello verso la vittoria. Per quanto riguarda il Mondiale Costruttori, abbiamo guadagnato molti punti sulla Ferrari ma bisogna rimanere lucidi. Ci sono ancora tre GP e le insidie non mancano. Basta poco perché la situazione di ribalti, guardate cosa è successo oggi alla Ferrari". 

