Guardiola fa 1000 panchine in City-Liverpool: "Non poteva esserci rivale migliore, mi manca Klopp"

"Raggiungere le 1.000 partite da allenatore è qualcosa di molto speciale per me - ha spiegato Guardiola in conferenza stampa -. Quando ho iniziato ad allenare il Barcellona B tanti anni fa, non ho mai pensato nemmeno per un secondo di raggiungere le 1.000 partite. Volevo solo fare un buon lavoro, giocare a calcio nel modo giusto e vedere cosa succedeva. Sono stato così fortunato nella mia carriera a lavorare per tre club straordinari. Al Barcellona, ​​al Bayern Monaco e al Manchester City, ho avuto il pieno supporto. Significa che ho potuto lavorare senza distrazioni ed essere il miglior allenatore possibile. Sono molto, molto orgoglioso della mia carriera. I trofei che ho vinto... onestamente, non avrei mai immaginato di vincerne così tanti, ma è stato bellissimo. Non cambierei un solo momento. Ci sono troppe persone da nominare singolarmente, ma voglio ringraziare tutti quelli con cui ho lavorato negli ultimi 18 anni. E voglio anche ringraziare la mia famiglia, che mi sostiene incondizionatamente in tutto ciò che faccio. "Se dovevo scegliere un rivale per questa ricorrenza, non poteva esserci avversario migliore. Ho avuto la sensazione che Jurgen (Klopp, ndr) mi abbia dato molto e mi manca. Mi ha dato molto, nel senso che per battere quel ragazzo, dovevo pensare, lavorare e fare per poter migliorare".