All'asta la card autografata di Lamine Yamal: può valere fino a 20.000 euro

E' stata trovata per caso in una bustina di figurine da un collezionista italiano e ora si è aperta la caccia all'acquisto su Catawikidi Redazione
Dalla sua prima apparizione solo due anni fa, Lamine Yamal, il talento classe 2007, è già diventato uno dei calciatori più noti al mondo, come dimostrano non solo le statistiche e i trofei, ma anche il suo valore di mercato e la passione dei collezionisti per la nuova icona del calcio mondiale. Ora, tifosi del Barcellona e tutti gli appassionati possono provare ad aggiudicarsi un oggetto unico: una card “rookie edition” firmata proprio dal giovane fuoriclasse, all’asta in esclusiva su Catawiki, il principale marketplace per oggetti speciali.
Si tratta di una card unica, che il venditore ha trovato per caso aprendo una bustina. La fortuna ha sorriso a questo collezionista residente in Italia, che si è ritrovato con un vero tesoro, il cui valore attuale è stimato tra 18.000 e 20.000 euro.
“Lamine Yamal è già diventato il calciatore più famoso del mondo oggi - spiega Ugo Pelloni, esperto di sport di Catawiki - . Il potenziale di Yamal di continuare a crescere e vincere titoli è enorme. Questo pezzo non è solo un oggetto da collezione unico, ma anche un investimento con un solido potenziale di rivalutazione”.
Per fare un paragone, ecco alcune altre card di alto valore vendute su Catawiki:
● Panini Grand Prix F1 Super Stars, set di 64 card originali venduto a 12.200 €
● 2009/10 Topps Chrome, Stephen Curry #101 venduta a 8.500 €
● 2024 Panini Total Football Lamine Yamal 1/1 Legacy Gold Parallel venduta a 2.900 €
