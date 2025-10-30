All'asta la card autografata di Lamine Yamal: può valere fino a 20.000 euro

Dalla sua prima apparizione solo due anni fa, Lamine Yamal, il talento classe 2007, è già diventato uno dei calciatori più noti al mondo, come dimostrano non solo le statistiche e i trofei, ma anche il suo valore di mercato e la passione dei collezionisti per la nuova icona del calcio mondiale. Ora, tifosi del Barcellona e tutti gli appassionati possono provare ad aggiudicarsi un oggetto unico: una card “rookie edition” firmata proprio dal giovane fuoriclasse, all’asta in esclusiva su Catawiki, il principale marketplace per oggetti speciali.

Si tratta di una card unica, che il venditore ha trovato per caso aprendo una bustina. La fortuna ha sorriso a questo collezionista residente in Italia, che si è ritrovato con un vero tesoro, il cui valore attuale è stimato tra 18.000 e 20.000 euro.