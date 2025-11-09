Norris da padrone a San Paolo, Antonelli doma Verstappen ed è secondo

Domenica amarissima per la Ferrari. Gara sfortunatissima e terminata molto presto per Charles Leclerc, la cui SF-25 alla ripartenza da una Safety Car è stata colpita sulla ruota anteriore sinistra dalla Mercedes dell'incolpevole Antonelli (a sua volta spinto verso l'esterno da Piastri, naturalmente), con un effetto-domino che non ha lasciato al monegasco alternative all'abbandono lungo la pista, senza possibilità di riportare la monoposto ai box. KO anche Lewis Hamilton che si ritira a metà gara con una macchina inguidabile dopo un paio di contatti nelle primissime fasi del Gran Premio e una penalità da cinque secondi.