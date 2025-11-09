Norris da padrone a San Paolo, Antonelli doma Verstappen ed è secondo

© Getty Images
Il pilota inglese allunga in vetta alla classifca iridata ma l'italiano della Mercedes sale per la seconda volta sul podiodi Stefano Gatti
Due vittorie nel giro di ventiquattro ore per Lando Norris che dopo la Sprint paulista si prende anche il Gran Premio del Brasile, allungando ancora in vetta alla classifica generale. Alle spalle del pilota inglese la Mercedes di un sontuoso Andrea Kimi Antonelli. Per il pilota italiano - scattato dalla prima fila a fianco del poleman Norris - si tratta del secondo podio della carriera, che migliora il terzo posto di cinque mesi fa in Canada. Nel finale di gara Antonelli (il quale replica a sua volta il secondo posto della Sprint della vigilia) resiste alla rimonta di uno straordinario Max Verstappen che chiude sul terzo gradino del podio una gara iniziata dalla corsia box: una vera e propria impresa. Non va oltre il quinto posto Oscar Piastri (penalizzato di dieci secondi per un incidente con Antonelli ad inizio GP) che nel finale non riesca a strappare la quarta posizione a George Russell, per tutto il fine settimana paulista surclassato da Antonelli. L'australiano della McLaren (ora a meno ventiquattro punti da Norris) precede Oliver Bearman, Liam Lawson e Isack Hadjar. A punti anche Nico Hulkenberg e Pierre Gasly.
Domenica amarissima per la Ferrari. Gara sfortunatissima e terminata molto presto per Charles Leclerc, la cui SF-25 alla ripartenza da una Safety Car è stata colpita sulla ruota anteriore sinistra dalla Mercedes dell'incolpevole Antonelli (a sua volta spinto verso l'esterno da Piastri, naturalmente), con un effetto-domino che non ha lasciato al monegasco alternative all'abbandono lungo la pista, senza possibilità di riportare la monoposto ai box. KO anche Lewis Hamilton che si ritira a metà gara con una macchina inguidabile dopo un paio di contatti nelle primissime fasi del Gran Premio e una penalità da cinque secondi.
Secondo incidente in due giorni per il beniamino di casa Gabriel Bortoleto. Dopo il pauroso incidente nella Sprint, il pilota paulista ha perso il controllo della sua Sauber (finendo contro le protezioni) quando era in bagarre con Lance Stroll a metà del primo giro