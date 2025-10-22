Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Barça, il gestaccio costa caro a Flick: confermata la squalifica nel Clasico

22 Ott 2025 - 16:16
© X

© X

Un verdetto quasi scontato. La Commissione Disciplinare Sportiva ha deciso di fermare Hansi Flick per una giornata: il tedesco non sarà dunque in panchina per il primo Clasico della stagione 2025 contro il Real Madrid, in programma domenica prossima al Santiago Bernabeu alle 16.15 con diretta in chiaro su Italia 1.

Il tecnico del Barcellona è stato espulso durante la vittoria per 2-1 del Barcellona contro il Girona, match deciso da un gol in pieno recupero di Ronald Araujo. Dopo la rete del vantaggio l'allenatore tedesco (già espulso in precedenza per somma di cartellini) non solo è rimasto in campo, ma si è anche lasciato andare facendo il gesto dell'ombrello in direzione del direttore di gara. Delle aggravanti che non influiscono sulla lunghezza della squalifica (Flick era appunto già stato espulso quando si è esibito nei gestacci a bordo campo) ma che potrebbero avere un peso sul ricorso che, secondo Mundo Deportivo, il Barcellona potrebbe presentare per avere il suo allenatore in panchina al Bernabeu. 

Hansi Flick espulso: niente Clasico, non sarà in panchina in Barcellona-Real Madrid

1 di 11
© Da video
© Da video
© Da video

© Da video

© Da video

FLICK SI SCUSA: "DEVO CAMBIARE ATTEGGIAMENTO"
"Non mi piace rivedermi così in televisione, o che mi veda mio nipote comportarmi in questo modo. Forse dovrei cambiare atteggiamento" ha ammesso lo stesso Flick in conferenza alla vigilia del match di Champions contro l'Olympiacos. 

Ultimi video

01:11
Madrid live

Madrid live: le ultime in vista di Real-Juve

02:26
MAG SRV VOLVO ES90 NIZZA SRV

La prova della Volvo Es90 a Montecarlo

01:53
DICH BUFFON BIDONE IMMONDIZIA - REAL MADRID-JUVENTUS 2018 22/10 SRV

Verso Real-Juve, lo sfogo di Buffon del 2018: "Il bidone dell'immondizia e i fruttini"

08:25
DICH TOMORI 22/10 DICH

Tomori, un fioretto da scudetto: "Se lo vinciamo mi faccio biondo"

00:59
MCH ALLENAMENTO BOLOGNA PRE EUROPA 22/10 MCH

Bologna al lavoro per l'Europa League

00:59
MCH ALLENAMENTO FIORENTINA PRE CONFERENCE 22/10 MCH

La Fiorentina si prepara per la Conference

00:44
DICH CELIK PRE PLZEN 22/10 DICH

Roma, Celik: "Posso giocare come braccetto o quinto, per me non è un problema"

01:57
DICH GASPERINI PRE PLZEN 22/10 DICH

Roma, Gasperini: "Abbiamo bisogno di vincere per alzare la classifica"

01:48
Stasera Atalanta-Slavia

Stasera Atalanta-Slavia

01:58
La vigilia del Madrid

La vigilia del Madrid

02:09
Stasera Real-Juventus

Stasera Real-Juventus

02:05
Le top parate della 7°

Le parate più bella della settima giornata

02:05
Conte va oltre il 6-2

Conte va oltre il 6-2

01:32
La crisi della Fiorentina

Fiorentina, crisi senza fine

01:16
Milanello live

Milanello live: le condizioni degli infortunati

01:11
Madrid live

Madrid live: le ultime in vista di Real-Juve

I più visti di Calcio

ONE TO ONE TUDOR POST COMO 19/10 DICH

Tudor: "Settimana importante o decisiva? Sentito migliaia di volte, ma io penso poco a me stesso"

MCH CHIVU SALUTA MCH

Chivu apre l'allenamento: "Prima di tutto il buongiorno ai giornalisti"

Yildiz e Vlahovic

Yildiz e Vlahovic: dopo l'Europa servono gol in Italia

Cremonese-Udinese 1-1: gli highlights

Cremonese-Udinese 1-1: gli highlights

SRV RULLO JUVE CIELO NERO SUL PROGETTO TUDOR 20/10 SRV OK DEFINITIVO

Juve, Tudor dentro o fuori

Milan-Fiorentina 2-1: gli highlights

Milan-Fiorentina 2-1: gli highlights

Calcio ora per ora
Vedi tutti
17:16
Niente match a Miami, il tecnico del Villarreal: "Annuncio irrispettoso"
16:16
Barça, il gestaccio costa caro a Flick: confermata la squalifica nel Clasico
15:30
Roma, Celik: "Qui sono felice, Gasperini è un vincente"
15:12
Conference League: Fiorentina a Vienna senza Kean e Gosens
15:09
Lazio, l'esito degli esami a Cancellieri: c'è lesione