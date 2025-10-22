Barça, il gestaccio costa caro a Flick: confermata la squalifica nel Clasico

Hansi Flick espulso: niente Clasico, non sarà in panchina in Barcellona-Real Madrid
Un verdetto quasi scontato. La Commissione Disciplinare Sportiva ha deciso di fermare Hansi Flick per una giornata: il tedesco non sarà dunque in panchina per il primo Clasico della stagione 2025 contro il Real Madrid, in programma domenica prossima al Santiago Bernabeu alle 16.15 con diretta in chiaro su Italia 1.
Il tecnico del Barcellona è stato espulso durante la vittoria per 2-1 del Barcellona contro il Girona, match deciso da un gol in pieno recupero di Ronald Araujo. Dopo la rete del vantaggio l'allenatore tedesco (già espulso in precedenza per somma di cartellini) non solo è rimasto in campo, ma si è anche lasciato andare facendo il gesto dell'ombrello in direzione del direttore di gara. Delle aggravanti che non influiscono sulla lunghezza della squalifica (Flick era appunto già stato espulso quando si è esibito nei gestacci a bordo campo) ma che potrebbero avere un peso sul ricorso che, secondo Mundo Deportivo, il Barcellona potrebbe presentare per avere il suo allenatore in panchina al Bernabeu.
© Da video
© Da video
FLICK SI SCUSA: "DEVO CAMBIARE ATTEGGIAMENTO"
"Non mi piace rivedermi così in televisione, o che mi veda mio nipote comportarmi in questo modo. Forse dovrei cambiare atteggiamento" ha ammesso lo stesso Flick in conferenza alla vigilia del match di Champions contro l'Olympiacos.