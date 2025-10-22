Barça, il gestaccio costa caro a Flick: confermata la squalifica nel Clasico

Il tecnico del Barcellona è stato espulso durante la vittoria per 2-1 del Barcellona contro il Girona, match deciso da un gol in pieno recupero di Ronald Araujo. Dopo la rete del vantaggio l'allenatore tedesco (già espulso in precedenza per somma di cartellini) non solo è rimasto in campo, ma si è anche lasciato andare facendo il gesto dell'ombrello in direzione del direttore di gara. Delle aggravanti che non influiscono sulla lunghezza della squalifica (Flick era appunto già stato espulso quando si è esibito nei gestacci a bordo campo) ma che potrebbero avere un peso sul ricorso che, secondo Mundo Deportivo, il Barcellona potrebbe presentare per avere il suo allenatore in panchina al Bernabeu.