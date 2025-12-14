Con Palladino è super-Atalanta. E questo Scamacca è oro per Gattuso

L’Atalanta di Raffaele Palladino è tornata a fare paura. Dopo l’esonero di Ivan Juric, l’arrivo di Palladino ha portato più equilibrio e idee offensive chiare e, soprattutto, una certa continuità nei risultati. La vittoria per 2-1 contro il Cagliari, per quanto non così banale, è un esempio emblematico di questa svolta e, anche se le zone alte della classifica sono ancora lontane, è del tutto evidente che, anche grazie all'esplosione di Scamacca, la Dea potrà ora dire la sua per la zona Europa. Nel frattempo, Palladino ha già invertito decisamente la rotta e ottenuto 5 vittorie nelle ultime 7 partite tra campionato, Coppa Italia e Champions League.