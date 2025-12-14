Con Palladino è super-Atalanta. E questo Scamacca è oro per Gattuso

Il nuovo tecnico ha rilanciato la Dea in campionato e Champions. Grazie anche alla ritrovata vena di un bomber... da Mondialedi Alessandro Franchetti
© Getty Images
L’Atalanta di Raffaele Palladino è tornata a fare paura. Dopo l’esonero di Ivan Juric, l’arrivo di Palladino ha portato più equilibrio e idee offensive chiare e, soprattutto, una certa continuità nei risultati. La vittoria per 2-1 contro il Cagliari, per quanto non così banale, è un esempio emblematico di questa svolta e, anche se le zone alte della classifica sono ancora lontane, è del tutto evidente che, anche grazie all'esplosione di Scamacca, la Dea potrà ora dire la sua per la zona Europa. Nel frattempo, Palladino ha già invertito decisamente la rotta e ottenuto 5 vittorie nelle ultime 7 partite tra campionato, Coppa Italia e Champions League.
Scamacca, un bomber per Gattuso - Ma Scamacca, dicevamo. La vera chiave del nuovo corso atalantino è sicuramente lui. L’attaccante italiano ha segnato per la terza partita consecutiva tra campionato e Champions League (4 gol e un assist il suo score), confermando un periodo di forma straordinario. Oltre alla doppietta decisiva contro il Cagliari, l’attaccante si è distinto per la capacità di giocare per la squadra, tenere palla e garantire sponde per i compagni. Questa completezza lo rende un elemento prezioso non solo per l’Atalanta ma anche in prospettiva di Nazionale. La sua svolta personale si lega anche alla fiducia del tecnico: Palladino lo impiega come fulcro del gioco offensivo, con movimenti intelligenti e senso del gol affinato rispetto alle scorse stagioni.
I numeri dell'Atalanta - L’Atalanta ha vinto due delle ultime tre partite in Serie A (1P), tanti successi quanti quelli registrati nelle precedenti 13 gare nella massima serie (7N, 4P).
Dall'inizio dello scorso novembre nessun giocatore della Serie A ha segnato più reti di Gianluca Scamacca tra tutte le competizioni (cinque, al pari di Lautaro Martínez); il classe '99 ha, inoltre, segnato una doppietta in Serie A per la prima volta dal 30 ottobre 2023 (3-0 vs Empoli).
Nelle ultime cinque stagioni (dal 2021/22), Gianluca Scamacca (16 col Sassuolo e 17 con l’Atalanta) è uno dei due giocatori che hanno realizzato più di 15 gol con due squadre diverse in Serie A, insieme a Dusan Vlahovic (17 con la Fiorentina e 46 con la Juventus).
Gianluca Scamacca è andato a segno per tre presenze consecutive considerando tutte le competizioni per la prima volta da maggio 2024.
Sebastiano Esposito ha partecipato a una rete per quattro sfide di fila in campionato per la seconda volta considerando anche la Serie B, la prima dalla striscia di cinque tra dicembre 2023 e febbraio 2024 con la Sampdoria.
Gianluca Scamacca (1999) ha realizzato 41 reti in Serie A, dalla sua prima stagione in gol (2020/21) è solo uno dei due giocatori italiani nati dopo l’1/01/1998 ad aver tagliato il traguardo delle 40 reti nella massima serie, dopo Andrea Pinamonti (1999, 44 centri).
L’Atalanta ha vinto due partite casalinghe di fila in Serie A per la prima volta dalle ultime sei gare interne del 2024 (sei in quel caso).