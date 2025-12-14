Tra primato ed Europa: oggi in campo Milan, Napoli, Inter e Juventus

Lato formazione, Allegri dovrà fare a meno di Leao, Fofana e Gimenez: in attacco, dunque, le scelte sono ridotte all'osso e il reparto sarà affidato alla coppia Pulisic-Nkunku, dal quale si attendono conferme dopo i segnali di ripresa lanciati contro il Torino lunedì. L'unico ballottaggio sembra essere a centrocampo su chi tra Loftus Cheek e Ricci affiancherà gli "insostituibili" Modric e Rabiot. Dopo l'infortunio rimediato con la Svizzera, si rivede Athekame nella lista dei convocati.