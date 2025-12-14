Logo SportMediaset

Calcio
Serie A
Serie A

Tra primato ed Europa: oggi in campo Milan, Napoli, Inter e Juventus

La domenica di Serie A si apre con Milan-Sassuolo alle 12:30 e si chiude con Bologna-Juventus alle 20:45. In mezzo Udinese-Napoli, Fiorentina-Verona (15:00) e Genoa-Inter (18:00)

di Redazione
14 Dic 2025 - 08:00

Prima della Supercoppa in programma a Riad (esclusiva Mediaset) oggi Milan, Napoli, Inter e Bologna scendono in campo per rincorrere i rispettivi obiettivi. Sarà una domenica importante anche in chiave salvezza con la sfida tra Fiorentina e Verona, distanti solo tre punti in fondo alla classifica. 

MILAN, C'È UNA MALEDIZIONE DA ROMPERE

A San Siro il Milan dovrà provare a sfatare il tabù delle neopromosse ma il Sassuolo, storicamente, non è mai un avversario semplice per i rossoneri. Il Diavolo gioca per difendere la testa della classifica mentre i neroverdi vorranno continuare a stupire: la sfida si prospetta molto combattuta. 

Lato formazione, Allegri dovrà fare a meno di Leao, Fofana e Gimenez: in attacco, dunque, le scelte sono ridotte all'osso e il reparto sarà affidato alla coppia Pulisic-Nkunku, dal quale si attendono conferme dopo i segnali di ripresa lanciati contro il Torino lunedì. L'unico ballottaggio sembra essere a centrocampo su chi tra Loftus Cheek e Ricci affiancherà gli "insostituibili" Modric e Rabiot. Dopo l'infortunio rimediato con la Svizzera, si rivede Athekame nella lista dei convocati. 

Per quanto riguarda invece il Sassuolo, Grosso sorride grazie al recupero di Pinamonti: l'ex Inter completerà il tridente d'attacco con Laurienté e Volpato. Rientra anche l'ex di turno Aster Vranckx: il belga ha giocato al Milan nella stagione 2022/23. 

FIORENTINA, VIETATO SBAGLIARE 

Al Franchi la Fiorentina ospita l'Hellas Verona in una sfida delicatissima in ottica salvezza. I viola, ancora a secco di vittorie, non hanno alternative ai tre punti, visto che gli uomini di Zanetti in caso di successo si ritroverebbero già a sei lunghezze. Tra gli scaligeri, da registrare il rientro dalla squalifica di Gagliardini mentre Vanoli dovrà valutare le condizioni di Fazzini e Fagioli

NAPOLI, A UDINE PER REAGIRE 

Dopo la sconfitta in Champions League contro il Benfica, il Napoli è chiamato a rialzare la testa sul campo dell'Udinese e il risultato del Milan potrà dargli qualche motivazione (oppure pressione) in più. 

In piena emergenza a centrocampo, Conte si ritrova a fare delle scelte obbligate e molto probabilmente confermerà lo stesso 11 che ha battuto la Juventus domenica scorsa. Il tridente sarà composto da Lang, Hojlund e Neres mentre l'unico dubbio è sulla corsia di sinistra: al momento Olivera sembra in leggero vantaggio su Spinazzola

Lato Udinese, i friulani dovranno riscattarsi dopo la sconfitta interna contro il Genoa: Runjaic, però, non potrà contare su Zemura per una lesione al flessore della coscia destra. Statistiche e numeri non sorridono ai bianconeri, visto che la vittoria sul Napoli manca dalla stagione 2015/16: Zaniolo e compagni faranno di tutto per invertire il trend. 

A MARASSI È DE ROSSI CONTRO CHIVU

A Genova si sfideranno due ex compagni di squadra ai tempi della Roma: Daniele De Rossi e Cristian Chivu hanno sì obiettivi diversi, ma sono entrambi chiamati a proseguire quanto di positivo fatto finora. 

Per quanto riguarda le scelte dei due tecnici, nell'Inter gli infortunati Acerbi e Calhanoglu saranno sostituiti da Bisseck e Zielinski, mentre in attacco ci sarà la coppia Bonny-Lautaro Martinez. Il capitano nerazzurro proverà a migliorare il proprio bottino contro il Grifone, visto che nelle otto partite disputate in campionato ha collezionato solamente un gol e un assist.

Lato rossoblù, il Genoa dovrà fare a meno di Ostigard: al suo posto ci sarà Otoa. In caso di forfait di Frendrup, invece, è pronto Masini

SFIDA CON VISTA EUROPA

Al Dall'Ara Bologna e Juventus sono chiamate a tornare a vincere. In campionato, i rossoblù sono reduci da un pareggio e da una sconfitta, mentre i bianconeri dovranno rialzare la testa dopo la brutta prestazione del Maradona per provare il sorpasso. 

Dopo le fatiche di Europa League, Vincenzo Italiano potrebbe scegliere di far riposare Castro e Orsolini anche in vista della Supercoppa: al loro posto dovrebbero esserci Dallinga e Bernardeschi

Lato Juve, Spalletti dovrebbe proporre un 3-4-2-1: in difesa Bremer sarà ancora indisponibile, mentre davanti Conceiçao si candida a una maglia da titolare, così come David. Il canadese sembra leggermente favorito su Openda

milan-sassuolo
udinese-napoli
fiorentina-verona
genoa-inter
genoa juventus

