Barcellona, Yamal incendia il Clasico: "Real Madrid? Rubano e si lamentano sempre"

La stella dei blaugrana punge ospite del podcast Chup Chup: “L’ultima volta che abbiamo giocato in campionato al Bernabeu è finita 4-0..."

di Marco Mugnaioli
24 Ott 2025 - 12:44

Real Madrid-Barcellona (in diretta su Italia 1 domenica alle ore 16:15) è la partita che in Spagna tutti aspettano, la più sentita, quella con la rivalità più accesa, la più spettacolare e come spesso accade vale anche per la vetta della classifica della Liga, per cui non ci sarebbe alcun bisogno di mettere altra carne al fuoco, ma Lamine Yamal ha invece deciso di metterci il carico. Alla stella 18enne dei blaugrana sono bastate poche parole, pronunciate in tono scherzoso, per scatenare un vero e proprio terremoto mediatico: "Il Real Madrid? Rubano e si lamentano sempre" ha dichiarato lo spagnolo, wildcard della Kings League, ospite del podcast Chup Chup dello streamer Ibai Llanos.

Visualizza il post su Twitter

Poche parole che sono diventate virali in un attimo, il video ha fatto velocemente il giro del mondo e ha letteralmente incendiato il clima attorno al Clasico a soli tre giorni dalla supersfida, anche perché Yamal ha poi punto ancora: "Dura segnare al Real? L’ultima volta che abbiamo giocato in campionato al Bernabeu è finita 4-0, ricordi?" ha detto ancora lo spagnolo.

La reazione in Spagna è stata immediata e spesso dura: "Non si rende conto di cosa rappresenta e di cosa può dire. Ha solo 18 anni - ha dichiarato per esempio Edu Aguirre a El Chiringuito - Nessun giocatore può dire che un club ruba partite". Condanne anche da moltissimi tifosi sui social e da alcuni ex giocatori, mentre altri influencer hanno suggerito di mostrare il video ai giocatori del Madrid a Valdebebas, per "rimandarlo al suo posto". 

A tre giorni dal Clasico il clima è già rovente, appuntamento su Italia 1 domenica alle 16.15.

