Barcellona, Yamal incendia il Clasico: "Real Madrid? Rubano e si lamentano sempre"

Poche parole che sono diventate virali in un attimo, il video ha fatto velocemente il giro del mondo e ha letteralmente incendiato il clima attorno al Clasico a soli tre giorni dalla supersfida, anche perché Yamal ha poi punto ancora: "Dura segnare al Real? L’ultima volta che abbiamo giocato in campionato al Bernabeu è finita 4-0, ricordi?" ha detto ancora lo spagnolo.