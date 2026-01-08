Logo SportMediaset

Calcio

Buffon jr regala la maglia a Morata. Alvaro ringrazia: "Giocavamo insieme quando eri un bambino"

08 Gen 2026 - 18:10
© instagram

© instagram

Il regalo speciale ricevuto da Alvaro Morata sa tanto di un passato a tinte bianconere. Louis Buffon, figlio di Gigi, ha infatti regalato all'attaccante del Como la sua maglia numero 16 del Pisa, club con cui il classe 2007 ha fatto il suo esordio in Serie A. Lo spagnolo, compagno di squadra del padre ai tempi della Juventus, ci ha tenuto a ringraziarlo attraverso una storia sul suo profilo Instagram: "Abbiamo giocato insieme dopo gli allenamenti quando eri un bambino, mi fa tanto felice avere la tua maglia da professionista. In bocca al lupo". 

© instagram

© instagram

