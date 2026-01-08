Dakar, tappa 5: show di Ford nelle auto, Benavides primo tra le moto

La Dakar entra nel vivo e la "Marathon" presenta ha presentato il conto. La quinta tappa, seconda parte della frazione senza assistenza, ha visto gli equipaggi impegnati in oltre 340 chilometri di speciale cronometrata con soli 58 km di trasferimento. Una giornata selettiva che sembrava aver premiato Nani Roma. Lo spagnolo, due volte re della Dakar, aveva fermato il tempo in 3h55’52’’, davanti al compagno di squadra Mitch Guthrie per appena quattro secondi. Ma una penalità di 1’10’’ inflitta a Roma ha ribaltato tutto, consegnando la vittoria all'americano. Roma ha chiuso secondo a +1’06’’, Martin Prokop terzo a +2’14’’. Tre Ford Raptor T1+ sul podio di giornata