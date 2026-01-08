Aldeguer, caduta a Valencia e frattura al femore in allenamento

E' iniziato nel peggiore dei modi il 2026 di Fermin Aldeguer. Il pilota del team Gresini Racing è caduto a Valencia mentre si stava allenando in vista della nuova stagione della MotoGP e ha riportato la frattura della diafisi femorale. Lo spagnolo verrà operato con l'obiettivo di accelerarne il più possibile il recupero. Corsa contro il tempo ora dunque per lo spagnolo che nel 2025 ha conquistato il titolo di "Rookie of The Year" per poter scendere in pista nel primo test dell'anno in programma a Sepang dal 3 febbraio.