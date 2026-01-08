Atalanta, Scamacca e Kolasinac verso il recupero in vista del Torino

All'indomani della vittoria di Bologna la ripresa degli allenamenti dell'Atalanta al Centro Bortolotti di Zingonia non ha ancora rivisto in gruppo Sead Kolasinac e Gianluca Scamacca. Sia il difensore bosniaco, affetto da postumi distrattivi al collaterale mediale del ginocchio sinistro, che il centravanti, fermato da un edema fibrillare con versamento di liquidi al flessore destro per una contusione contro la Roma, hanno lavorato da soli. Ma a entrambi basterà rientrare in gruppo entro i due prossimi allenamenti di venerdì pomeriggio e sabato mattina per tornare a disposizione sabato sera contro il Torino. Qualche dubbio in più per Kolasinac, che allo stesso ginocchio s'era rotto il crociato anteriore il 13 aprile dell'anno scorso. L'allenatore Raffaele Palladino potrebbe comunque confermare Krstovic da terminale dell'attacco con De Ketelaere e Zalewski alle spalle, mentre in difesa Hien può riprendere a Djimsiti il posto da titolare in mezzo a Scalvini e Ahanor. Conferme per Zappacosta e Bernasconi sulle fasce, anche perché Bellanova è ancora sotto terapie e Bakker si sta allenando con l'Under 23 per ritrovare la condizione dopo il crociato destro lesionato il 24 luglio scorso in precampionato.