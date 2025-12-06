Bundesliga: manita del Bayern Monaco allo Stoccarda, crolla il Leverkusen

STOCCARDA-BAYERN MONACO 0-5



Lo Stoccarda accoglie la capolista Bayern Monaco alla MHPArena, dove i bavaresi passano avanti all’11’: Laimer duetta splendidamente con Olise e poi trafigge Nubel con un geniale colpo di tacco, alla Thomas Müller. La squadra di Kompany sfiora poi il raddoppio con Olise, prima di incassare il pareggio di Nartey al 40’: la rete dei padroni di casa viene però annullata per fuorigioco. Andres si divora quindi un’altra chance per ristabilire l’equilibrio nel recupero del primo tempo, con Urbig che tiene poi inviolata la propria porta con una grande parata al 60’. Kompany decide allora di inserire Kane per provare a sigillare il match e l’inglese lo ripaga subito: al 66’ l’ex Tottenham si mette in proprio e timbra il 2-0 con un destro imparabile. Il fenomeno partito dal Ridgeway Rovers si rende poi pericoloso pure con il mancino al 75’, mentre Stanisic fa 3-0 al 78’, complice un erroraccio di Nubel. Lo Stoccarda crolla e all’82’ incassa pure il poker: Assignon stoppa con il braccio un tiro diretto in porta e viene espulso, con Kane che trasforma il penalty. Il capitano dell’Inghilterra sale poi a quota 17 gol in questa Bundesliga all’88’, realizzando una tripletta in 22 minuti e il conseguente 5-0 per il Bayern Monaco. I bavaresi si portano così a 37 punti, confermandosi capolista e imbattuti. Lo Stoccarda resta invece a 22 punti.



AUGSBURG-BAYER LEVERKUSEN 2-0



Il Bayer Leverkusen fa tappa in casa dell’Augsburg e al 6’ si ritrova a inseguire: Giannoulis legge, infatti, al meglio il perfetto filtrante offertogli da Keven Schlotterbeck e sigla l’1-0. I bavaresi prendono fiducia e al 28’ raddoppiano con l’inzuccata di Kade, innescato dal cross rotondo di Giannoulis. Le Aspirine provano allora a reagire, ma la fortuna non è dalla loro parte: al 43’ il palo ferma Schick, mentre Ben Seghir si deve arrendere alla traversa al 65’. L’Augsburg ritrova quindi la vittoria e sale a 13 punti, lasciando il Leverkusen a 23: per il Bayer è il secondo ko di fila.



COLONIA-ST. PAULI 1-1



Colonia e St. Pauli si sfidano al RheinEnergieStadion, impianto in cui il primo tempo va in archivio a reti bianche. Nessuna delle due formazioni riesce infatti a trovare il guizzo giusto per rompere l’equilibrio, cosa che accade invece al 51’, quando El Mala realizza in contropiede l’1-0 per i Caproni. Sembra fatta per i padroni di casa e, invece, Jones fissa l’1-1 finale al 94’, distribuendo i punti tra le due squadre. Il Colonia va a 16 punti, il St. Pauli a 8.



HEIDENHEIM-FRIBURGO 2-1



L’Heidenheim ospita il Friburgo alla Voith-Arena, dove sono gli ospiti a portarsi in vantaggio al 40’ con Manzambi, che sblocca così il derby tra le due squadre situate nel land del Baden-Württemberg. L’1-0 dei bianconeri dura però solo fino al 59’, visto che Mainka riesce a pareggiare i conti per l’Heidenheim. Le emozioni non sono però ancora finite, dal momento che la squadra di Frank Schmidt ribalta tutto con il colpo del 2-1 al 94’. Schimmer regala infatti all’Heidenheim la seconda vittoria consecutiva, portandolo a 11 punti. A 16 resta invece il Friburgo di Vincenzo Grifo.



WOLFSBURG-UNION BERLINO 3-1



La Volkswagen Arena fa da sfondo a Wolfsburg-Union Berlino, partita che si stappa al decimo, quando Wimmer segna l’1-0, chiudendo il destro sul primo palo. Amoura raddoppia poi per i Lupi alla mezz’ora, mentre Querfeld colpisce una traversa al 40’. Majer segna allora il 3-0 per il Wolfsburg, chiudendo di fatto il match al 60’: grande protagonista dell’azione del gol è l’ex Inter Christian Eriksen, il quale prima recupera palla e poi offre un filtrante al bacio per il compagno di squadra. Tre minuti più tardi, Amoura cala il poker, ma la rete viene annullata per fuorigioco. È tutto regolare invece al 68’, quando Nsoki segna il gol della bandiera per l’Union, che spreca poi un calcio di rigore con Querfeld al 91’. Il Wolfsburg vince allora 3-1 e sale a 12 punti, mentre a 15 rimane la squadra di Berlino.