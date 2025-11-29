Bundesliga, i risultati: Luis Diaz e Jackson salvano il Bayern Monaco nel finale

Clamorosa rimonta dell’Heidenheim, da 1-0 a 1-2 sul campo dell’Union Berlino tra il 90’ e il 95’. Il fanalino di coda di questa Bundesliga spaventa e non poco i propri avversari in avvio: al 9’ Honsek colpisce la traversa con un bel sinistro da fuori. Gli uomini di Baumgart alzano il ritmo verso la fine del primo tempo, e al 43’ Khedira segna l’1-0 su assist di Ansah. Nel secondo tempo gli ospiti ci provano, ma la squadra della capitale sembra poter gestire senza rischiare eccessivamente. Nei minuti finali succede il ribaltone: al 90’ Schimmer pareggia i conti su invenzione di Traoré, poi a pochi istanti dal triplice fischio (95’) Schoppner completa la rimonta, innescato da Ibrahimovic. Secondo successo stagionale per l’Heidenheim, che con questo 2-1 sale a 8 punti e aggancia la zona play-out: l’Union Berlino rimane fermo a quota 15.