Bundesliga, i risultati: Luis Diaz e Jackson salvano il Bayern Monaco nel finale

Diaz e Jackson segnano nel recupero, 3-1 dei bavaresi sul St. Pauli: 3-0 per i biancoblù sull’Augsburgdi Redazione
© Getty Images
Nella dodicesima giornata di Bundesliga succede di tutto nei minuti finali: il Bayern Monaco ribalta il St. Pauli vincendo 3-1 con due reti nel recupero. Hountondji illude gli ospiti al 6’, poi Guerreiro (44’), Luis Diaz (93’) e Jackson (96’). Sempre nel recupero si consumano la beffa del Werder Brema (ripreso sull’1-1 dal Colonia) e la clamorosa rimonta dell’Heidenheim in casa dell’Union Berlino (2-1). L’Hoffenheim travolge l’Augsburg 3-0.
BAYERN MONACO-ST. PAULI 3-1
Si salva nel recupero il Bayern Monaco, che piega il St. Pauli 3-1 in rimonta con due reti nell’extra time. Pronti via ed ecco che arriva il vantaggio ospite: al sesto minuto Hountondji gela l’Allianz Arena con il gol dell’1-0. I bavaresi premono forte sull’acceleratore alla ricerca del pareggio, che arriva a pochi istanti dall’intervallo con Guerreiro al 44’. Anche tutto il secondo tempo è completamente appannaggio dei Campioni in carica, che però non riescono a sfondare. Quando tutto lascia pensare ad un pareggio, ci pensa Luis Diaz a regalare i tre punti a Kompany: dopo aver servito l’assist dell’1-1 segna anche il gol partita del 2-1 al 93’ (innescato da Kimmich), poi al 96’ Nicolas Jackson arrotonda il risultato per il definitivo 3-1. Undicesima vittoria per il Bayern Monaco, che rimane in vetta da imbattuto a quota 34 punti: solo illusione di un buon risultato per il St. Pauli, fermo a 7 punti in zona retrocessione.
HOFFENHEIM-AUGSBURG 3-0
Tutto facile per l’Hoffenheim, che tra le mura casalinghe piega l’Augsburg 3-0 archiviando la pratica già nel primo tempo. Avvio roboante dei padroni di casa, che poco dopo il quarto d’ora stappano la partita: assist di Burger per l’1-0 di Touré, al 16’. Burger torna protagonista anche dieci minuti più tardi: al 26’ corregge in rete con il tap-in la conclusione di Promel respinta da Dahmen, firmando il 2-0. Il tris degli uomini di Ilzer arriva già nel recupero del primo tempo, con la sfortunata autorete di Zesiger propiziata da Coufal che vale il 3-0. Gli ospiti nella ripresa cercano timidamente di rimettersi in carreggiata, ma riescono soltanto a trovare un gol annullato con Essende all’83’. Vince l’Hoffenheim e sale a 23 punti, Augsburg fermo a quota 10.
WERDER BREMA-COLONIA 1-1
Beffa nel finale per il Werder Brema, ripreso sull’1-1 in casa dal Colonia. I biancoverdi provano subito ad imporre il loro ritmo nel corso dei primi quarantacinque minuti, e al 22’ trovano il gol che sblocca la partita: sugli sviluppi di corner la sponda di Stage trova l’incornata vincente di Friedl, che vale l’1-0. Gli ospiti non reagiscono, e il primo tempo si chiude senza ulteriori emozioni. Dopo la pausa i biancorossi provano a spingere alla ricerca del pari, andandoci vicino al 62’ con il sinistro di Bulter fuori di poco: qualche minuto prima anche il gol di Topp annullato dopo controllo Var. Gli uomini di Kwasniok provano in tutti i modi a strappare il punto, riuscendoci a sorpresa al 91’ con El Mala. A tempo scaduto (96’) i padroni di casa restano in dieci per la seconda ammonizione ricevuta da Stark. Con questo pareggio il Werder Brema tocca quota 16 punti, uno in più rispetto ai 15 totalizzati fin qui dal Colonia.
UNION BERLINO-HEIDENHEIM 1-2
Clamorosa rimonta dell’Heidenheim, da 1-0 a 1-2 sul campo dell’Union Berlino tra il 90’ e il 95’. Il fanalino di coda di questa Bundesliga spaventa e non poco i propri avversari in avvio: al 9’ Honsek colpisce la traversa con un bel sinistro da fuori. Gli uomini di Baumgart alzano il ritmo verso la fine del primo tempo, e al 43’ Khedira segna l’1-0 su assist di Ansah. Nel secondo tempo gli ospiti ci provano, ma la squadra della capitale sembra poter gestire senza rischiare eccessivamente. Nei minuti finali succede il ribaltone: al 90’ Schimmer pareggia i conti su invenzione di Traoré, poi a pochi istanti dal triplice fischio (95’) Schoppner completa la rimonta, innescato da Ibrahimovic. Secondo successo stagionale per l’Heidenheim, che con questo 2-1 sale a 8 punti e aggancia la zona play-out: l’Union Berlino rimane fermo a quota 15.