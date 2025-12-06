Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Udinese, Runjaic: "Con Genoa per ripartire dopo brutto ko con Juve"

06 Dic 2025 - 18:29

"Abbiamo iniziato male la settimana, alcuni giocatori si sono ammalati a causa di un virus, siamo partiti martedì per Torino, io stesso non ero al top della forma. Forse, nel primo tempo, abbiamo fatto la peggior prestazione da quando sono qui in Italia, ma avevamo davanti la Juventus che ha giocato molto bene. Poi ci siamo riposati, stiamo meglio, oggi abbiamo avuto i tifosi vicino. Ci ha fatto molto bene. Contro il Genoa vogliamo ripartire". Lo ha detto Kosta Runjaic, in conferenza stampa, presentando il posticipo di lunedì. "Atta si è infortunato. In Coppa non volevo cambiare 10 giocatori su 11 e l'ho fatto giocare, abbiamo perso un giocatore molto bravo - ha aggiunto - Ma ci sono Piotrowski, Ekkelenkamp, Lovric, Miller che sono pronti. Il calore dei tifosi ci ha fatto bene. Cercheremo di chiudere al meglio la settimana". Il tecnico tedesco è tornato su uno dei suoi chiodi fissi, un desiderio ancora scarsamente realizzato: "Vogliamo diventare una squadra molto difficile da affrontare in casa. Abbiamo qualità, dobbiamo accendere la scintilla sul campo, essere costanti. Il Genoa ha cambiato allenatore, è costante. Per quanto ci riguarda, il virus avuto non è una scusa, dobbiamo parlare sul campo".

Circa gli altri giocatori reduci dall'influenza, "Miller ed Ekkelenkamp si sono ripresi, Davis sta bene. Stiamo facendo riflessioni su quanto accadrà in gennaio con la Coppa d'Africa: potrebbero mancare Okoye, Zemura, Rui Modesto, Bayo e Kamara che dovrebbe tornare dall'infortunio dopo il Napoli. Fino ad allora abbiamo abbastanza giocatori a disposizione". In attacco le gerarchie sembrano decise: "Iker Bravo, avrà altre possibilità, ma è molto emotivo, mette molte energie sul campo. Serve una visione generale, la A è un palcoscenico molto importante. Abbiamo 18 punti, Davis ha fatto 4 gol e vorrei che avesse una stagione più costante come rendimento. C'è Zaniolo: stanno entrambi segnando, Bravo ha fatto un solo gol finora. Magari subentrerà contro il Genoa, così come Gueye: ma nessuno dei due ha familiarità con la Serie A".

Ultimi video

01:53
Lazio-Milan, le pagelle

Lazio-Milan, le pagelle

02:23
DICH CARLOS AUGUSTO POST COMO DICH

Carlos Augusto: "Un messaggio al campionato"

01:05
DICH GASPERINI PRE CAGLIARI DICH

Gasperini: "Tanti acciacchi. E ci sono gli highlander che non mollano mai"

01:46
DICH NICOLA PRE LECCE DICH

Nicola: "Fare punti per la salvezza"

01:24
MCH BENFICA.SPORTING MCH

Errori, un rosso e Mou furioso: Benfica-Sporting finisce 1-1

01:07
DICH VANOLI PRE SASSUOLO DICH

Vanoli: "Attenti a non perdere il centrocampo, Commisso ci è sempre vicino"

00:51
CLIP FELICI INFORTUNIO CROCIATO E RIGORE SBAGLIATO VS NAPOLI 05/12 SRV

Eroico Felici: si rompe il crociato, ma tira il rigore lo stesso

00:56
CLIP SANDRO GIACOBBE ALLENATORE NAZIONALE CANTANTI 05/12 SRV

Sandro Giacobbe in panchina: una vita per la Nazionale Cantanti

01:06
DICH GROSSO PRE FIORENTINA DICH

Grosso: "Dobbiamo fare una gran gara, avversario di livello"

01:42
Mondiale, oggi sorteggio

Mondiale, oggi sorteggio

02:04
Le migliori parate di A

Le migliori parate del 13° turno: Maignan è insuperabile

01:34
Roma, rebus attacco

Roma, rebus attacco con Dybala che torna in gruppo

01:45
Nico Paz, altra magia

Nico Paz, altra magia: una rovesciata da applausi

01:46
Thuram di nuovo a segno

Thuram di nuovo a segno: il peggio sembra alle spalle

01:42
Juve, le assenze pesano

Juve, le assenze pesano: e domenica c'è il Napoli

01:53
Lazio-Milan, le pagelle

Lazio-Milan, le pagelle

I più visti di Calcio

Nico Paz, altra magia

Nico Paz, altra magia: una rovesciata da applausi

CLIP FELICI INFORTUNIO CROCIATO E RIGORE SBAGLIATO VS NAPOLI 05/12 SRV

Eroico Felici: si rompe il crociato, ma tira il rigore lo stesso

DICH VANOLI PRE SASSUOLO DICH

Vanoli: "Attenti a non perdere il centrocampo, Commisso ci è sempre vicino"

DICH GASPERINI PRE CAGLIARI DICH

Gasperini: "Tanti acciacchi. E ci sono gli highlander che non mollano mai"

Il Milan verso l'Olimpico

Il Milan verso l'Olimpico con tante novità

Le migliori parate di A

Le migliori parate del 13° turno: Maignan è insuperabile

Calcio ora per ora
Vedi tutti
20:35
Fabregas: "Ko pesante che ci farà crescere ma non ho visto questa grande differenza tra noi e l'Inter"
20:33
Cremonese, Nicola: "Avanti con la stessa identità"
20:28
Martinez: "Ho imparato a gestire le critiche. Famiglia e tifosi sempre con me"
19:35
Mondiali 2026, ecco dove e quando giocherebbe l'Italia
19:14
Trump: "Cristiano Ronaldo incredibile anche come persona"