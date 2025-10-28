C'è una squadra in Europa che sta cambiando il calcio: il Bayern di Kompany è inarrestabile

Adesso cominciano ad accorgersene tutti. In Europa c'è una squadra che sembra imbattibile. E' il Bayern Monaco di Kompany. Così, tanto per dare un'idea: ha vinto tutte le partite disputate finora (13, tra Coppe e Bundesliga) segnando 47 reti e subendone 9. Certo, ha una rosa straordinaria ma non ci si può limitare solo a questo. Se vogliamo fare dei paragoni, visto che ne ha eguagliato il record datato 1992/93, il Milan di Capello, che ha ottenuto lo stesso risultato più di 30 anni fa, era oggettivamente più forte, almeno a livello di singoli. Seba Rossi in porta, Tassotti, Costacurta, Baresi e Maldini in difesa, Gullit e Lentini sulle fasce, Albertini e Rijkaard in mezzo con Van Basten e Massaro in avanti. Con la possibilità di variare gli stranieri (all'epoca se ne potevano schierare solo tre alla volta), mettendo in campo Papin, Savicevic e Boban. In rosa c'erano anche, per dire, Panucci, Donadoni e Simone. Una squadra impressionante che iniziò la stagione da rullo compressore, prima di un normale calo che avvicinò in classifica l'Inter di Bagnoli, a cui però non riuscì il sorpasso. Quella squadra vinse tutte le partite di Champions perdendo però la finale con il Marsiglia.