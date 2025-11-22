Bundesliga, i risultati di oggi: Bayern a valanga col Friburgo, frena il Dortmund

BAYERN MONACO-FRIBURGO 6-2

Il Bayern Monaco accoglie il Friburgo all’Allianz Arena, dove a sbloccare l’incontro sono però gli ospiti con Suzuki al 13’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo. La squadra di Schuster si ripete poi al 18’, quando a colpire sempre da corner è questa volta Manzambi, bravo nello staccare più alto di tutti e nell’incornare in rete il 2-0. Il Bayern capisce allora che è il momento di entrare in partita e al 22’ accorcia subito le distanze. I bavaresi trafiggono il Friburgo in ripartenza, con Karl a finalizzare l’azione con un destro a incrociare: il classe 2008 trova così il suo primo gol all’Allianz Arena in Bundesliga (ci aveva già segnato in Champions League contro il Bruges). L’assist è invece di Olise, che diventa poi protagonista del 2-2 nel recupero del primo tempo: decisamente rivedibile è il tentativo di parata di Atubolu. Sempre Karl porta quindi avanti la formazione di Kompany al 52’, ma la rete viene immediatamente annullata per un netto fuorigioco di Stanisic a inizio azione. Il 3-2 lo trova allora Upamecano al 55’, sul corner di uno scatenato Olise. Al 60’ a calare il poker per i bavaresi è invece l’immancabile Kane, mentre Jackson timbra il 5-2 al 78’, su assist ancora una volta di Olise. Il francese non è ancora soddisfatto della sua già straordinaria prestazione e all’85’ la impreziosisce ulteriormente con un mancino magnifico che si spegne all’incrocio dei pali e vale il 6-2 finale. Il Bayern Monaco ritrova così la vittoria e sale a 31 punti in vetta alla classifica. A 13 punti resta invece il Friburgo.



BORUSSIA DORTMUND-STOCCARDA 3-3

L’iconico Westfalenstadion fa da sfondo a Borussia Dortmund-Stoccarda, match che vede Beier sfiorare il gol al 27’. L’appuntamento con il vantaggio per la formazione di casa è però solo rimandato, visto che Emre Can sigla l’1-0 al 35’: l’ex Juventus segna su calcio di rigore, provocato da Undav. Dopo essersi sbloccato, il BVB trova poi anche il 2-0: ad aumentare il gap a favore della squadra di casa è Beier al 41’, grazie anche a un rimpallo favorevole. Lo Stoccarda prova però a restare in partita e in avvio di ripresa accorcia con Undav, autore di un colpo vincente al 48’. Guirassy si vede annullare invece per fuorigioco al 53’ quello che sarebbe stato il classico gol dell’ex. Chukwuemeka colpisce quindi la traversa al 65’, prima del pareggio di Undav al 71’: il tedesco si regala una doppietta, impattando la sfida sul 2-2. Il Borussia incassa e risponde: Adeyemi segna infatti il 3-2 all’89’. Sembra fatta e, invece, un indomabile Undav sigla la tripletta personale al 91’ e fissa il 3-3 finale. Il pareggio porta quindi sia il Dortmund che lo Stoccarda a 22 punti.



WOLFSBURG-BAYER LEVERKUSEN 1-3

Il Bayer Leverkusen fa visita al Wolfsburg e al 9’ si trova già avanti: a segnare l’1-0 per le Aspirine ci pensa Hofmann da centro area. Di testa colpisce invece Tapsoba al 25’, trasformando così nel 2-0 l’eccellente cross di Aleix Garcia dalla destra. La squadra di Hjulmand è in totale controllo del match e al 33’ allunga pure sul 3-0: Schick si inventa un assist geniale per lanciare Tillman in profondità e lo statunitense non trema a tu per tu con Grabara. L’ex Lazio Vavro prova allora ad accorciare le distanze al 58’, mentre Wind si vede annullare al 62’ per offside quello che sarebbe stato il gol del 3-2. Il Leverkusen vince allora 3-1 e sale a 23 punti, mentre il Wolfsburg rimane a 8.



HEIDENHEIM-BORUSSIA MONCHENGLADBACH 0-3

Heidenheim e Borussia Monchengladbach si affrontano alla Voith-Arena, impianto in cui Tabakovic colpisce una traversa al 17’ per gli ospiti. L’equilibrio si spezza quindi nel recupero del primo tempo, quando Diks trasforma nell’1-0 un calcio di rigore a favore del Gladbach, spiazzando Ramaj. Tabakovic raddoppia poi al 55’, mentre Neuhaus si deve arrendere al palo al 68’. Dieci minuti più tardi è impeccabile invece Machino, per il 3-0 Borussia. Il M’Gladbach centra così il terzo successo di fila e si porta a 12 punti. L’Heidenheim resta ultimo, con 5 punti.



AUGSBURG-AMBURGO 1-0

L’Augsburg ospita l’Amburgo alla WWK Arena, dove i padroni di casa si vedono annullare un gol all’8’: Rieder segna, ma è in fuorigioco. La prima frazione di gioco si chiude allora sullo 0-0, risultato che cambia definitivamente al 76’, quando a regalare l’1-0 all’Augsburg è Kade. All’81’ i bavaresi si ritrovano però in dieci per il rosso a Schlotterbeck, ma riescono comunque a condurre in porto la vittoria e a salire così a 10 punti. Sorpassato in classifica proprio l’Amburgo, fermo a 9.