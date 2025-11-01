Bundesliga: il Bayern non si ferma, anche il Leverkusen ko a Monaco

Solo vittorie per la squadra di Kompany: le Aspirine si arrendono 3-0 all’Allianz Arena
Nona giornata di Bundesliga: il Bayern Monaco sa solo vincere, 3-0 casalingo contro il Bayer Leverkusen nel segno di Gnabry, Jackson e l’autorete di Badé. Kompany inizialmente tiene anche a riposo Kane, Olise e Luis Diaz. Il Lipsia vince 3-1 contro lo Stoccarda, poker esterno del Borussia Mönchengladbach al St. Pauli. Finiscono in pareggio Union Berlino-Friburgo (0-0), Heidenheim-Eintracht Francoforte (1-1) e Mainz-Werder Brema (1-1).
BAYERN MONACO-BAYER LEVERKUSEN 3-0
Bayern Monaco forza nove: la capolista non sbaglia nemmeno contro il Bayer Leverkusen, secco 3-0 all’Allianz Arena e primato consolidato con nove successi in altrettanti appuntamenti. Kompany inizialmente tiene a riposo Kane, Olise e Luis Diaz (entrati all’ora di gioco), ma i primi quarantacinque minuti dei bavaresi sono di grande livello: al 25’ Gnabry apre le marcature su invenzione di Bischof, poi sei minuti più tardi ecco il raddoppio di Jackson. A pochi istanti dall’intervallo c’è anche il tris, con Badé che devia nella propria porta il cross di Guerreiro. Le Aspirine sono al tappeto già all’intervallo e nella ripresa non riescono a rientrare in partita: i ritmi sono molto più bassi, con la sfida che piano piano tramonta e si spegne sul 3-0 finale. Il Bayern Monaco vola in vetta, a punteggio pieno (27 punti) e a +5 sul Lipsia secondo. Il Leverkusen rimane fermo a 17 punti, in quinta posizione.
RB LIPSIA-STOCCARDA 3-1
Resta al secondo posto il Lipsia, che piega 3-1 lo Stoccarda. Nel corso del primo tempo gli ospiti sembrano avere qualcosa in più a livello di ritmo, ma a pochi istanti dal duplice fischio i padroni di casa stappano la partita grazie alla sfortunata autorete di Chabot. In avvio di ripresa i Bullen approfittano del momento di sconforto degli Svevi, con Diomande che insacca il 2-0 al 53’ su assist di Baumgartner. La formazione allenata da Hoeness non si dà per vinta, e al 65’ accorcia le distanze con Tomás. Gli uomini di Werner hanno però la forza di rispondere, e al 91’ chiudono la pratica con il tris di Romulo. Vince il Lipsia 3-1 e sale a 22 punti, Stoccarda fermo a quota 18.
HEIDENHEIM-EINTRACHT FRANCOFORTE 1-1
Lascia per strada due punti l’Eintracht Francoforte, che riprende l’Heidenheim 1-1 in trasferta. Gli ospiti provano subito a spingere alla ricerca del vantaggio, ma a sorpresa al 32’ sono i padroni di casa a rompere l’equilibrio: assist di Arijon Ibrahimovic e 1-0 a firma di Zivzivadze. I rossoblù chiudono il primo tempo avanti, con gli uomini di Toppmoller che in avvio di ripresa colpiscono una traversa con il colpo di testa di Skhiri. Il pareggio non tarda ad arrivare, perché al 55’ l’ex Roma Kristensen fa 1-1 dopo la giocata di Brown. Gli ospiti provano in tutti i modi a completare la rimonta nel resto del secondo tempo, ma non ci riescono. Con questo 1-1 l’Eintracht sale a 14 punti, Heidenheim ultimo a quota 5.
UNION BERLINO-FRIBURGO 0-0
Pareggio a reti bianche tra Union Berlino e Friburgo, la sfida finisce 0-0. I bianconeri provano a premere sull’acceleratore nel corso del primo tempo, con i padroni di casa che invece si difendono. Gli ospiti flirtano con il vantaggio al 43’, ma Grifo non trova la porta. Nella ripresa la squadra della capitale scende in campo con più coraggio, sfiorando il gol partita al 71’ con Ansah. Nel quarto d’ora finale le energie calano sempre di più, con l’incontro che si spegne senza marcature. Dopo questo 0-0 l’Union Berlino (a 11 punti) resta sopra al Friburgo (10 punti) di una posizione, rispettivamente al decimo e undicesimo posto.
MAINZ-WERDER BREMA 1-1
Beffa per il Mainz, ripreso in casa dal Werder Brema sull’1-1. Primo tempo dominato da parte dei padroni di casa, che prima sfiorano il gol con Mwene (traversa colpita al 24’) e poi passano anche in vantaggio al 36’ con Widmer. Anche dopo l’intervallo gli uomini di Herniksen continuano a premere, ma non trovano il raddoppio. Con il passare dei minuti l’inerzia si sposta verso i biancoverdi, che fanno partire il forcing finale per il pareggio: all’86’ Stage riesce a bucare Zentner, per il definitivo 1-1. Il Werder Brema sale a 12 punti dopo questo pareggio, Mainz ancora nei bassifondi a quota 5.
ST. PAULI-BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH 0-4
Arriva la prima vittoria stagionale del Borussia Mönchengladbach, 4-0 ai danni del St. Pauli. Dopo un quarto d’ora gli ospiti sono già avanti, con Tabakovic che sfrutta l’assist di Neuhaus per l’1-0. I padroni di casa reagiscono e sfiorano il pari, ma al 40’ Tabakovic buca ancora la porta difesa da Vasilj per il 2-0. Nel secondo tempo le cose non cambiano: al 75’ Tabakovic torna protagonista, questa volta con l’assist per il tris di Machino. Cinque minuti più tardi arriva anche il colpo del ko, con i bianconeri che calano il poker con Fraulo all’80’. Prova a risalire il Borussia Mönchengladbach, con il primo successo per toccare quota 6 in classifica. Un punto in più per il St. Pauli, fermo a 7.