Bundesliga: il Bayern non si ferma, anche il Leverkusen ko a Monaco

BAYERN MONACO-BAYER LEVERKUSEN 3-0

Bayern Monaco forza nove: la capolista non sbaglia nemmeno contro il Bayer Leverkusen, secco 3-0 all’Allianz Arena e primato consolidato con nove successi in altrettanti appuntamenti. Kompany inizialmente tiene a riposo Kane, Olise e Luis Diaz (entrati all’ora di gioco), ma i primi quarantacinque minuti dei bavaresi sono di grande livello: al 25’ Gnabry apre le marcature su invenzione di Bischof, poi sei minuti più tardi ecco il raddoppio di Jackson. A pochi istanti dall’intervallo c’è anche il tris, con Badé che devia nella propria porta il cross di Guerreiro. Le Aspirine sono al tappeto già all’intervallo e nella ripresa non riescono a rientrare in partita: i ritmi sono molto più bassi, con la sfida che piano piano tramonta e si spegne sul 3-0 finale. Il Bayern Monaco vola in vetta, a punteggio pieno (27 punti) e a +5 sul Lipsia secondo. Il Leverkusen rimane fermo a 17 punti, in quinta posizione.